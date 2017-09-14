YouTube'tan tepki çeken Kuzey Kore kararı

Kuzey Kore ile ilgili halihazırda az olan ülke içindeki bu bilgileri sunan platformların kapatılması özellikle sosyal medyada tepki gördü. YouTube konu ile ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmazken kapatılan hesaplarda "yasal başvurulardan dolayı kapatıldı" ifadesine yer verildi.

Dünyanın en kapalı ülkesi sıklıkla 'gizemli ülke' olarak anılan Kuzey Kore'de tüm haberler aynı kaynaktan çıkıyor, radyoların bile yurtdışından gelen yayınları saptayamayacağı şekilde üretildiği ülke adeta tek sesli bir George Orwell ütopyası. Peki Kim Jong Un yönetimindeki ülkede internetin akıbeti ne?

Yaklaşık 20 yıl önce hayatımıza giren internet kısa sürede pek çok alışkanlığımızı değiştirdi. Ancak bu durum Kuzey Kore'yi pek de etkilemedi. Zira ülkede yaşayan 25 milyon kişinin internetin ne olduğuna dair fikri bile yok.

Geniş bant uygulamasına 2010 yılında geçen ülke internet kullanımını sadece ülkedeki yabancılar, uluslararası kuruluşlar ve devlet dairelinin kullanımına sundu.

Bu yıllarda sadece binlerle sınırlı kişi tarafından kullanılan internete giriş yasak olduğu için sansür de bulunmuyordu.

Aynı yıllarda söz konusu serbestlikten dolayı ülkeyi ziyaret eden Çinliler ülkelerinde giremedikleri sosyal medya platformlarında Kuzey Kore'de rahatlıkla girebildiklerini sıkça dile getiriyordu. Ancak bu durum oldukça kısa sürüdü.

Koryolink, Korea Post Telekominikasyon Şirketi, Mısır merkezli Orascom Telekom Medya ve Teknoloji Holding SAE işbirliğinde ülkedeki yabancılar için internet hizmeti sunuyor. Ancak bu hizmetin bedeli oldukça pahalı. Şirket 50 megabyte internet kullanımı için kullanıcılarından 10 euro talep ediyor.

Son yıllarda internet erişimi ülkenin önce gelen üniversitelerinin kullanımına da açıldı.

Ülkenin dış dünyadan sakladığı şeylerden bir tanesi de internet. Ancak ülkenin bu sırrı geçtiğimiz aylarda yaşana bir hata sonrası deşifre olmuştu. Ülke dışındaki server'lardan girilemeyen Kuzey Kore siteleri geçtiğimiz aylarda kısa bir süreliğine de olsa dünyanın görüş alanına girmişti.

Bu hata sonrası ülkede hizmet veren sadece 28 web sitesi olduğu ortaya çıkmıştı. (Ntv)