YouTube’un gizli “gece modu” özelliği nasıl aktif edilir?

Gece modu kullanmanın birçok avantajı bulunuyor. En önemli artısı tahmin edilebileceği üzere bu karanlık temaların gözü daha az yorması. Gece vakti uygulamayı kontrol etmek istediğinizde aydınlık temaların gözleri kör edecek kadar yoğun ışığıyla karşılaşmaktan bıktıysanız burada gece modu imdadınıza yetişiyor. Aynı zamanda OLED ekranlarda siyah renklerin kullanımı pil tasarrufu sağlıyor. Dolayısıyla genel anlamda siyah yapıdaki bir uygulamada gezmek pil tüketimini önemli ölçüde azaltıyor.

YouTube henüz resmi olarak gece modu özelliği sunmuyor fakat Reddit’teki kullanıcılar bu modu aktif etmenin bir yolunu bulmuş durumda.

Öncelikle özelliği kullanabilmek için Chrome tarayıcısını kullanmak ve YouTube hesabına giriş yapmış olmak gerekiyor.

Daha sonrasında Ctrl+ Shift + I (Mac için Option + Command + I) tuş kombinasyonu kullanılarak konsola ulaşılıyor.

Burada document.cookie=”VISITOR_INFO1_LIVE=fPQ4jCL6EiE; path=/” veya document.cookie=”VISITOR_INFO1_LIVE=fPQ4jCL6EiE” kodlarından biri giriliyor.

Konsol kapatılıp sayfa yenileniyor ve YouTube profil resmine tıklanarak “Dark Mode” seçeneği seçiliyor.

Eğer seçenek görülmezse hesaba yeniden giriş yapılması gerektiği belirtiliyor.

Şimdilik gizli kapaklı yollardan ulaşılabilen modun ileride standart olarak sunulacağı düşünülüyor.