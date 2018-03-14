YouTube’un mobil uygulamasına 'Koyu Tema' özelliği geldi

İlk olarak iOS‘ta kullanıma açılan ve kısa bir süre sonra ise Android kullanıcıları için de aktif edilecek özellik, Türkiye’deki sürümlerde “Koyu Tema” olarak adlandırılıyor. Bu özellik, uygulama üzerinde bulunan ayarlar seçeneğinden aktif ediliyor. Düşük ışıklı ortamlarda kullanım için ideal olan bu arayüzle tema, neredeyse siyaha yakın bir hale geliyor. Bu sayede cihazların şarjı daha uzun giderken ekrana bakmak da kolay hale geliyor.

İlk olarak ocak ayında test edilen bu özellik, test eden kullanıcılar tarafından onaylanmıştı. Twitter dahil birçok uygulamada karanlık arka plan özelliği şu an için aktif olarak kullanılıyor. Uygulamanın iOS sürümünde bu modu yeni bir güncelleme gelmeden kullanabiliyorsunuz. Fakat bunun için YouTube uygulamasını kapatıp App Store’u açtıktan sonra güncellemeleri kontrol etmeniz gerekiyor.

(Webrazzi)