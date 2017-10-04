Yozgat Şehir Hastanesi Turkcell’le dijitalleşti dünyanın en iyileri arasına girdi

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Medipol Üniversitesi ve HIMSS işbirliğinde yürütülen dijital hastane değerlendirme çalışmaları kapsamında, Medipol Üniversitesi temsilcileri tarafından Yozgat Şehir Hastanesi’ne yerinde değerlendirme ziyareti yapıldı. Ziyaret sonucu dijital altyapısının tamamı Turkcell tarafından sağlanan, Türkiye’nin ilk şehir hastanesi Yozgat Şehir Hastanesi, EMRAM Seviye 6 kriterlerini karşılayarak, Seviye 6 hastanesi olarak tanınmaya hak kazandı. HIMSS Türkiye tarafından verilen 6 akreditasyonu sayesinde Yozgat Şehir Hastanesi’nin dünyanın saygın dijital hastaneleriyle aynı hizmeti verdiği onaylanmış oldu.

Sağlık bilişimi alanında dijital hastane konseptine uygun mimarisi, ileri teknolojik uygulamaları, akıllı sistemler ve yeni teknolojilerin kullanıldığı Türkiye'nin ilk Şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi kağıtsız hastane olma yolundaki tüm süreçlerini de yeniden tasarladı.

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan şunları söyledi:

“Turkcell olarak Türkiye’deki dijital hastane dönemini Yozgat Şehir Hastanesi’yle birlikte başlatmıştık. En son teknolojiyle donattığımız hastanede kurduğumuz Bilgi Yönetimi Sistemi’yle hastane içerisindeki her şeyi dijital hale getirdik. Kurduğumuz dijital altyapıyla hastaların tüm sağlık verilerinin mobil cihazlardan takip edilebilir hale geldi. Yine hastane içerisine yerleştirdiğimiz kiosklarla sıra almak, tahlil sonuçlarına ulaşmak kolay hale geldi. Bu dijital altyapıyla her türlü tıbbi cihaz ağlar ve sensörler aracılığıyla bilgi gönderebilir hale geldi. Dijitalleşme sayesinde hastane içerisinde kağıdı da ortadan kaldırdık. Artık röntgenler, raporlar, kan testleri elden ele dolaşmıyor. Doğrudan doktorlarımızın önüne geliyor. Hastanenin dijitalleşmesi yolunda yaptığımız çalışmalarımız alınan HIMSS 6 Akreditasyonu da tescillenmiş oldu. Böyle hastanemizi dünyanın önde gelen dijital hastaneleri arasındaki yerini aldı. Yozgat’ta edindiğimiz bu tecrübemiz ülkemizdeki diğer hastanelerinin dijitalleşmesi yolundaki çalışmalara da büyük katkı sağlayacak. Bu projede çalışma imkanı sunan Sağlık Bakanlığı nezdinde başta Bakanımız Dr. Ahmet Demircan olmak üzere iş ortağımız Rönesans Sağlık Yatırım’a teşekkürlerimizi bir borç biliriz.”

Yozgat Şehir Hastanesi Yöneticisi Op.Dr. Aziz Ahmet Surel HIMSS 6 Dijital Hastane Akreditasyonu hakkında şu bilgileri aktardı: “HIMSS 6 Akreditasyonu sayesinde dünyanın saygın dijital hastaneleri ile eşdeğer hizmet verdiğimiz tescillendi. Bu sertifika, teknolojinin sağlık hizmetlerinde daha ileri seviyede kullanılmasıyla hasta ve çalışan güvenliğini en yüksek düzeye çıkarılmasını sağlamaktadır. Yozgat Şehir Hastanesi’nde hasta güvenliği ve doğru tedavinin uygulanmasını destekleyen bu sistem, hastalarımızın ve çalışanlarımızın memnuniyetini daha üst seviyelere taşıyacaktır. Bu başarıda emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyor; bu yolda bizden desteklerini esirgemeyen başta Sayın Sağlık Bakanımız Dr. Ahmet Demircan olmak üzere bütün bakanlık yetkililerimize de saygı ve şükranlarımızı sunarız.”

HIMSS Nedir?

HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society - Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu): HIMSS 1961 yılında kurulmuş; Amerika, Avrupa ve Asya’da yapılanmaları bulunan ve kâr amacı gütmeyen bir organizasyondur. Bilgi teknolojilerinin, sağlık hizmetlerinin sunumunda ve geliştirilmesinde en uygun ölçüde kullanımını sağlamayı hedefler. HIMSS, kendine başvuruda bulunan hastanelerin dijital süreçlerini değerlendirerek, geldikleri seviyeyi tespit etmek için dünyaca kabul edilen akreditasyon ve standart modelini (1 ile 7 arası) kullanmakta ve dijital süreçlerini altıncı ve yedinci seviyeye kadar tamamlamış olan hastaneleri ise ödüllendirmektedir.