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Yük taşıyabilen elektrikli araç ürettiler

Bozok Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, yarı otomatik şanzımanlı, saatte 65 kilometre hıza ulaşabilen ve yük taşıyabilen elektrikli araç üretti.

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Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, "Bozok" adını verdikleri yük taşıyabilen elektrikli araç üretti.
 
Saatte 65 kilometre hız yapabilen ve 500 kilogram yük taşıyabilen yarı otomatik şanzımanlı "Bozok", 100 kilometrede 7 liralık enerji tüketiyor.
 
 
Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, rektörlükte yaptığı açıklamada, öğrencilerin daha eğitimleri devam ederken önemli çalışmalara imza attığını söyledi.
 
Üniversite bünyesindeki Teknopark Kuluçka Merkezinin öğrencilere imkan tanıdığını aktaran Karacabey, "3M Elektro Topluluğu da bu kapsamda elektrikli araç üretti. Bu çalışma ileriye doğru geliştirildiğinde ekonomiye ciddi katkısı olacaktır." dedi.
 
Karacabey, bu tür çalışmaları desteklediklerini belirterek, öğrencileri kutladı.
 
3M Elektro Topluluğu Başkanı ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Özgür Yılmaz, aracı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yaz danışmanlığında ürettiklerini ifade etti.
 
Yük taşıma özelliğine sahip elektrikli aracın 10 kişilik ekiple 3 ayda üretildiğini dile getiren Yılmaz, şu bilgileri verdi:
Diğer elektrikli araçlardan ayıran en büyük özelliği, yük taşıyabilmesi ve dört ileri bir geri yarı otomatik şanzımana sahip olması. Araç 8 saatte şarj oluyor. Bir batarya ile 250 kilometre yol yapabiliyor. 100 kilometrede 7 liralık enerji tüketiyor ve saatte 65 kilometre hız yapabiliyor. Şu an piyasada bulunan araçlardan hiçbir farkı yok. Ön tekerlekler disk, arka tekerlekler kampana ve elektrikle çalışıyor.
 
Öğrencilerden Serkan Yılmaz da ilk defa yük taşıyan bir araç yaptıkları için gurur duyduklarını kaydetti.

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