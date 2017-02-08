Yusufçuk böceğininin kanatlarında antibiyotik keşfedildi

Ama araştırmacılar doğal antibiyotik olan yeni bir madde keşfettiler. Ve bu madde Yusufçuk böceğinin kanatlarında görüldü. Yusufçuk (Dragonfly) kanatları doğal antibiyotiklerden çok daha güçlü bir madde ile kaplı!

90'lı yıllarda "siyah silikon" adı verilen antibakteriyel olduğu keşfedilen bir madde keşfedildi, ancak kimse bunun tam olarak ne olduğunu anlayamadı. Şimdi aynı özelliği sergileyen böcek kanatları bulundu.

İlk hipotez, bu kanatların bir antibiyotik ile kaplandığı düşüncesiydi, ancak bu yanlış çıktı. Bu kanatların siyah silikon maddesinin yanı sıra, bakterilerin hücre duvarlarını patlatmak için daha mükemmel bir madde ile kaplandığı görüldü.

Araştırmacılar "bu madde o kadar güçlüydü ki bakterilerin sporlarını dahi öldürüldü, belki şimdi antibiyotiklerin ötesinde daha güçlü bir maddemiz olabildiğini umut edebiliriz" açıklamasında bulunuyorlar.

Nano dokulu yüzeyler (NTS) olarak bilinen geniş bir kategoriye giren bu son örnek, özellikle doğada olduğu için özellikle ilgi çekici.

Doğanın nasıl işlediğine dair bilgiler edinmek, onu taklit etmek isteyen bilim insanlarına daima yardımcı olacaktır. Ve bu yusufçuk kanatlarının neden bu kadar temiz olduğuna dair ilginç bir açıklama getiriyor.

"Bakteri hücrelerinin morfolojisi, Yusufçuğun kanat yüzeyi ile temas ettiğinde önemli ölçüde değişme gösteriyor. P. aeruginosa bakteri hücreler"

Doğada bulunan birçok yüzey, kendilerine olağanüstü özellikler kazandıran gelişmiş topografik yapılara sahiptir. Doğada bulunan bazı böcek ve bitkilerin Biyolojik yüzeylerin kendi kendini temizleme özelliği, toz, spor ve bakteri gibi parçacıkların bulaşmasını önlediği kanıtlanmıştır.

Bu maddenin kimyasal yapısını çıkaran araştırmacılar, ilerleyen zammanlarda tıp alanında bir çok alanda kullanmaya elverişli olduğunu bildirdiler. Örnek olarak; ameliyat esnasında kullanılan bazı aletlerin yüzeyinin bu madde ile kaplanması ve olası enfeksiyon kapma risklerinin azaltılması.

Çalışma Naure derdisinde yayımlandı.