Zırhlı araçlar SARP ile donatılıyor
Yerli imkanlarla geliştirilen zırhlı araçlar, milli savunma sanayinin önemli kuruluşlarından ASELSAN'ın geliştirdiği SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi (UKSS), ile donatılıyor.
- AA
ASELSAN yıl içinde Türkiye'de ve yurt dışında sayıları hızla artan yerli zırhlı kara araçlarını silah sistemleriyle donatmak için anlaşmalar yaptı.
Şirket, BMC, Otokar ve Nurol Makina'dan SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, BMC'den ayrıca SARP-DUAL Uzaktan Komutalı Silah Sistemi siparişleri aldı.
ASELSAN, Türkiye ve Avrupa Birliği Sınırlarının Sınır Gözetleme Kapasitesinin Artırılması için Mobil Gözetleme Araçları Tedariki Projesi ile ilk kez taktik tekerlekli zırhlı araç odaklı bir işte ana yüklenicilik görevini üstlendi.
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