Zırhlı araçların motorunu BMC üretecek

Savunma Sanayii Müsteşarlığından (SSM) yapılan açıklamaya göre, Yeni Nesil Hafif Zırhlı Araç Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi İmza Töreni, müsteşarlıkta yapıldı.

Projeyle yeni nesil hafif zırhlı araçların paletli konfigürasyonunun güç grubu ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanması hedefleniyor.

Bu kapsamda, SSM ve yüklenici BMC arasında sözleşme imzalandı. Proje kapsamında 675 kW gücünde motor ve 40 tonluk paletli araçlarda kullanılacak transmisyonun yurt içinde özgün olarak tasarlanması, geliştirilmesi, prototip üretimi ile test ve kalifikasyonunun yapılması amaçlanıyor. (Savunma ve Teknoloji)