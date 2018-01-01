ZTE Blade V9’un özellikleri belli oldu
Çinli üretici ZTE’nin yeni akıllı telefonu Blade V9’u CES 2018’de tanıtması bekleniyordu. Ancak şirketin İspanya sitesinde yapılan bir hata ile ZTE Blade V9 ürün listesine eklendi. Hata düzeltilene kadar olan kısa süre içinde sitede yayınlanan telefon hakkında her şey açığa çıkmış oldu.
ZTE Blade V9, 5.7 inç 18:9 oranında Full HD+ çözünürlükte bir ekrana sahip olacak. Telefonda opsiyonel olarak 2/3/4 GB RAM, 16/32/64 GB dahili depolama alanı bulunacak. Telefonun teknik özellikleri arasında Snapdragon 450 yonga seti, 3200 mAh batarya, 16 + 5 megapiksel çift arka kamera ve 13 megapiksel selfie kamerası bulunuyor. Telefon Android 8.0 Oreo işletim sistemini kullanacak.
CNN Türk'ün haberine göre, siyah ve altın renk seçenekleri ile piyasaya sürülecek olan ZTE Blade V9’un fiyatı ve satış tarihi henüz bilinmiyor.
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