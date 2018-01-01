ZTE Blade V9’un özellikleri belli oldu Çinli üretici ZTE’nin yeni akıllı telefonu Blade V9’u CES 2018’de tanıtması bekleniyordu. Ancak şirketin İspanya sitesinde yapılan bir hata ile ZTE Blade V9 ürün listesine eklendi. Hata düzeltilene kadar olan kısa süre içinde sitede yayınlanan telefon hakkında her şey açığa çıkmış oldu.