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ZTE telefonlar Amerika’da yasaklandı

Amerika bugün aldığı karar ile teknoloji gündemine bomba gibi düştü. Daha önce Huawei imzalı telefonları ülkesinde satışa sundurmayan Amerika, şimdi de ZTE telefonlar için önemli bir karar aldı. Açıklanan bilgilere göre; ZTE telefonlar tam 7 yıl boyunca Amerika topraklarında satılmayacak.

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Amerika hükümeti, Çinli telekomünikasyon ekipmanı üreticisi ZTE Corporation’ın yatırım ihlalinde bulunmasını gerekçe göstererek firmaya cezayı ağır kesti. Tam 7 yıl boyunca ZTE imzalı telefon ve ürünlerin satışını yasaklayan Amerika, bu hamlesi firmaya büyük bir darbe indirmiş olacak.
 
Ayrıca ZTE’nin gelecek model telefonlarında Amerika menşeli olan Qualcomm‘un, Snapdragon işlemcilerini kullanamayacağı da söyleniyor.
 
ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; ZTE firmasının yolsuzluk yapan çalışanlarına ekstra ödemeler yaptığı, kınama cezalarını yayınlamadığı ve Amerika menşeli otoritelere yalan söylediğini belirtti.
 
Aslında ZTE’nin bu ilk vukuatı değil. ZTE daha önce İran ve Kuzey Kore’ye telekomünikasyon ekipmanı göndermesi sebebiyle cezaya çarptırılmıştı.
 
Trump yönetimi ile milleşme politikası izleyen Amerika’nın bu karardan vazgeçmesi beklenmiyor.
 
(ShiftdeIete)

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