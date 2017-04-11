ZTE’nin akıllı saati Quartz resmen duyuruldu

ZTE Quartz adı verilen bu akıllı saat, gücünü Qualcomm Snapdragon Wear 2100 işlemciden alıyor. 768 MB RAM bulunan akıllı saatte 4 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Android Wear 2.0 işletim sistemiyle birlikte gelen cihazda 500 mAh kapasiteli pil, mikrofon ve hoparlör bulunuyor. GPS ve LTE bağlantıları bulunan akıllı saat suya dayanıklılık vadediyor. Böylece yağmurlu havalarda veya spor yaparken rahatlıkla kullanılabiliyor. Standart aktivite takip özelliklerini bünyesinde barındıran saatte maalesef NFC, kalp ritmi ölçümü ve kablosuz şarj gibi özellikler bulunmuyor. NFC olmadığı için Android Pay ödeme sistemini kullanmak da mümkün olmuyor.

Yuvarlak ekrana sahip olan cihazda 1.4 inç büyüklüğünde ekran bulunuyor. Cihazın ekran çözünürlüğünün ise 400×400 piksel olduğu belirtiliyor. Şık bir metal gövdeyle gelen cihazın kayışları değişebiliyor.Bu sayede kullanıcılar kendi tarzlarını cihaza yansıtabiliyor ve hem günlük yaşamda hem de spor yaparken en uygun kayışı kullanabiliyor. 14 Nisan tarihinde Amerika’da satışa sunulacak olan saatin fiyatı ise 199 dolar olarak belirlenmiş durumda.