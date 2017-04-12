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Avrupalı turistin tercihi yine Bodrum

Yaz tatillerini geçirmek için Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum ilçesini tercih eden Avrupalı turistler, tatilin keyfini çıkarıyor.

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Yaz tatillerini geçirmek için Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum ilçesini tercih eden Avrupalı turistler, tatilin keyfini çıkarıyor.
 
Turizm sezonunun hareketlenmeye başladığı ilçede, bazı otellerde turist yoğunluğu yaşanıyor. Bodrum'un İçmeler mevkisinde hizmet veren 4 ve 5 yıldızlı oteller, ağırlıklı olarak Avrupalı turistleri ağırlıyor.
 
Bodrum Holiday Resort Genel Müdürü Serdar Sarıl, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Nisan'dan itibaren turizm sezonunu açtıklarını ve yüzde 40 doluluk oranına ulaştıklarını söyledi.
 
İlçeye ağırlıklı olarak Avrupa'dan turist geldiğini belirten Sarıl, "Milas-Bodrum Havalimanına inen uçaklara endeksliyiz. Otelimizde Hollanda, Belçika, İsrail, Alman ve yerli misafirlerimiz var. Ağırlıklı olarak Avrupalı turist geliyor." dedi.
 
"Rahatlıkla Türkiye'yi tercih edebilirsiniz"
Ailesiyle birlikte İsviçre'den ilçeye gelen Hilda Meijerbom Türkiye'yi ve Türk insanını çok sevdiklerini belirterek, "Rahatlıkla Türkiye'yi tercih edebilirsiniz." dedi.
 
Moa Meijerbom da Bodrum'da denizin ve tarihin çok güzel olduğunu, ilçede çok iyi zaman geçirdiklerini ifade etti. Türkiye'yi çok sevdiğini dile getiren Pia Meijerbom da özellikle Türk yemeklerini çok beğendiğini kaydetti.
 
Hollandalı Arjan Van Der de "Ben buradayım ve Türkiye'de sadece pozitif şeyler görüyorum. Her şey çok güzel, lütfen buraya gelin." diye konuştu.
 
Hollandalı Coralie Schouw, Türkiye'nin neredeyse her yerini gezdiğini belirterek, "Bodrum'daki otelleri çok beğeniyorum. Türk insanı çok cana yakın, çok pozitif. Herkesin yüzünde bir gülümseme var. Herkes çok mutlu. O yüzden ben de mutlu oluyorum." ifadesini kullandı.

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