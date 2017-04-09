Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

TURİZM

  1. Haberler
  2. Turizm

Dikili'den Midilli'ye feribot seferi düzenlenecek

İzmir'in Dikili ilçesinden 25 Nisan'dan itibaren her hafta salı günü Yunanistan'ın Midilli Adası'na feribot seferi düzenlenecek.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, yaptığı açıklamada, Bergama Belediyesi ve Bergama Ticaret Odası ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na feribot seferi konması için yürüttükleri çalışmada başarı sağladıklarını, seferler sayesinde iki limanın da turistik hareketlilik sağlayacağını ifade etti. 
 
Türk-Yunan dostluğu ve ticari ilişkiler için büyük önem taşıyan seferlerin 25 Nisan’da başlayacağı bildiren Tosun, şunları kaydetti: "Uzun süredir yapılamayan ve bir daha yapılamaz denilen Dikili-Midilli deniz seferleri 25 Nisan’da barış şiarıyla yeniden başlayacak. Ege'nin iki yakasındaki dayanışma köprüsü yeniden hayat buluyor. Modern feribotlarla 30 dakika sürecek yolculukla Midilli'ye geçmek mümkün olacak.
 
Seferler her hafta salı günleri gerçekleştirilecek. Gelecekte seferleri sıklaştırmak istiyoruz. Bu seferlerle binlerce Yunanlı turistin Dikili'ye gelmesini, ilçede kurulan Salı Pazarı'nda alışverişlerini yapmalarını bekliyoruz."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'tarafsızlık' cevabı

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'tarafsızlık' cevabı

Çamlıca Camisi'nin yüzde 80'ni tamamlandı

Çamlıca Camisi'nin yüzde 80'ni tamamlandı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA