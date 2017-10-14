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Havalar böyle giderse Antalya 10 milyon turisti bulur

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Antalya'da sıcak geçen ekim ayı ile birlikte sahiller yabancı turistlere kalırken, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, Rus turistin ilgisinin yoğun olduğunu söyledi. Rus pazarının sıcak iklim olan Mısır’a dönüş döneminde olduğunu anlatan Duran, Antalya’daki hava sıcaklığının Mısır’a alternatif yarattığının altını çizerek, siyasi ve güvenlik problemlerinin devam etmesinden dolayı Rusya’dan Mısır’a hala uçuşların olmadığını ifade etti. Antalya’nın bu yılın sonuna kadar çok rahat 10 milyon turisti ağırlayacağını dile getiren Duran, şöyle konuştu: “Tabii rakamsal olarak bulmak yetiyor mu? Bu işin içerisinde bir de gelir kısmı var. Bizim hep söylediğimiz, yani talep arttığı sürece biz gelirimizi yükseltiriz. İşte onun için de önümüzdeki 2 sene 2018-2019 yılları bizim için artık yavaş yavaş artan talebe bağlı olarak fiyatlarımızı biraz daha yükseltmemiz. Hizmet kalitemizi artırmamız gerekiyor diye inanıyorum.”

AVRUPA PAZARI VAZGEÇİLMEZİMİZ

Avrupalı turistlerde düşüşün devam ettiğini belirten Hakan Duran, “İngiltere’de çok küçük bir düşüş var. 2015’e göre kıyaslarsanız ve ya 2014’e göre kıyaslarsanız ciddi bir gerilemedeyiz. Bunlar olmayacak düzelmeyecek şeyler değil. Rusya bunun çok güzel bir örneğidir” dedi. 

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