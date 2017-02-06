Tunceli kış turizminde de atakta

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde yaklaşık 5 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen kayak tesisine özellikle hafta sonları yoğun ilgi var. Kent sakinlerinin yanı sıra civar illerden de Ovacık ilçesine gelen kayak severler telesiyejle zirve tırmandıktan sonra son derece dik ve zorlu olan pistte kayak yapmanın keyfini yaşıyor. Çocukların da yoğun ilgi gösterdiği tesiste, kayak takımlarıyla bu sporu yapanların yanı sıra tahta kızak ve sandalyeyle de kayak yapanlara rastlamak mümkün. Son derece rağbet gören kayak tesisine, spor kulüpleri tarafından da turlar düzenlenmeye başladı.

“Burası oldukça güzel bir yer”

Turla kayak merkezine gelen Esma Kılıçarslan, “TUDAK grubuyla geziye geldik. Burası oldukça güzel bir yer” dedi.

Adem Batu isimli çocuk, tesisi son derece güzel ve yakın olduğu için tercih ettiklerini söyledi.

Kocaeli’den geldiğini belirten Mert Usilli, “Ailemi görmek için gelmiştim. Burası çok güzel bir yer. Burada kaymak çok güzel” diye konuştu.

Turla kayak merkezine geldiğini söyleyen Aydın Engin de, “Burası güzel bir tesis. Herkes hafta içi hafta sonu ailesiyle gelip eğleniyor. Biz de TUDAK ekibiyle geldik. Eğlenceli bir mekan. İnsanların sosyalleşmesi, yakınlaşması açısından güzel düşünülmüş bir yer” ifadelerinde bulundu.