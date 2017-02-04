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Türk turizmine bahar müjdesi

Türkiye'ye yıllık 350 bin turist gönderen Alman Der Tuoristik tur operatörü Avrupa Satış Sorumlusu René Herzog, Türkiye'nin turizm bölgelerinde herhangi bir terör tehdidinin olmadığını, Mayıs ayından sonra rezervasyonlarda artış beklediklerini söyledi.

  • İHA
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Herzog, Türkiye'deki siyasi hareketliliğin bitmesinden sonra ülkenin daha da sakinleşeceğini beklediklerini, bu durumunda turizme olumlu yansıyacağını ifade etti.

Alman medyasındaki olumsuz Türkiye haberlerinin ve iki ülke arasında ikili ilişkilerin turizmi de etkilediğine değinen René Herzog, Türkiye'deti turizm bölgelerinde herhangi bir terör tehdidinin olmadığını belirtti. Tatil köyleri ve otellerin özel güvenlik tarafından korunduğunu belirten Herzog, Türkiye'nin bu olumsuz imajı silmesinin zaman alacağını vurguladı.

Türkiye'de meydana gelen terör olaylarının Türkiye'ye has bir durum olmadığını aynı saldırıların Paris, Brüksel ve Berlin'de de yaşandığına dikkat çemen René Herzog, yaşanılanlara alışılması gerektiğini ve terörün istediğinin korku oluşturmak olduğunu söyledi.

Alman REWE Grubuna bağlık çalışan Der Tuoristik'in yıllık cirosu 7 milyon Euro ve çalışan sayısı 9 bin 500.

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