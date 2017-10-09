YGS LYS 2018 son dakika! Üniversite sınavı sistemi ne zaman nasıl olacak?

YGS LYS son dakika haberleri ve üniversite sınavı sistemi merakla araştırılıyor. Üniversite sınavı 2018 ne zaman olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı ile ilgili açıklamalarının ardından sınav kaldırıldı. Lise giriş sınavının kaldırılmasıyla beraber gözler üniversite sınavına çevrildi. Konu ile ilgili ilk açıklama Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç’tan geldi. Saraç, “Üniversiteye girişte sınavsız bir model, bugün için söz konusu değil. Sosyal adaleti sağlayan merkezi sınav bu yıl yine gerçekleştirilecek. YÖK'teki çalışmamız, sınavsız geçişe yönelik değil, mevcut merkezi yerleştirme ve merkezi sınavın aksayan taraflarını gidermeye, iyileştirmeye dönük ama özellikle yalınlaştırma ve bu sınavların yönetimini daha kolaylaştırmaya yönelik.” dedi. Yeni üniversite sistemi nasıl olacak? Yeni sistemde iki aşamalı olan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavları tek başlıkta toplanacak. YÖK Başkanı Yekta Saraç haziranda bir hafta sonu tek sınav uygulanmasının planlandığını duyurdu.

Üniversite sınavı yeni sistemi nasıl olacak? Başbakan Binali Yıldırım 18 Mart Üniversitesi akademik yılı açılışında bir konuşma yaptı. Yıldırım, “Üniversitelerde de sınavlar basitleştirilecek. Bir müddet daha tek bir sınav olacak. Ama bu da esasında ortaokuldan, liseden gelen başarı ile birleştirilecek” dedi.

Yekta Saraç konuşmasında, “Diğer önemli bir değişiklik ise puan türlerinde gerçekleşecek . 18 puan türünde de azaltmaya gidiyoruz. Bunlar çok az sayıda adayın girdiği dil puanı dışında temel olarak sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleri olacak. Fakat her bir puan türünde temel Türkçe ve temel matematiğin katkısı bulunacak. Yeni sistemde önemli bir değişiklik de Türkçe ve matematik bu sınavın merkezinde olacak.” cümlelerine yer vermişti. Detayları haberimiz içerisinden öğrenebilirsiniz.

ÜNİVERSİTE SINAVI YENİ SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Başbakan Binali Yıldırım 18 Mart Üniversitesi akademik yılı açılışında bir konuşma yaptı. Yıldırım konuşmasında, “Üniversitelerde de sınavlar basitleştirilecek. Bir müddet daha tek bir sınav olacak. Ama bu da esasında ortaokuldan, liseden gelen başarı ile birleştirilecek. Öğrencilerimizin 12 yıllık birikimini 1-2 saatlik heyecana sığdırarak onların geleceğini belirleyemeyiz, karartamayız. Velilerimiz, öğrencilerimiz rahat olsunlar. Bizim isteğimiz onların kabiliyetinin uygun olduğu, kendilerini en fazla geliştirecekler alan neyse o alana gitmeleri” cümlelerine yer verdi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversiteye girişte yapılan düzenlemelere ilişkin 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu. Yeni sistemde YGS ve LYS’nin birleştirilmesi planlanıyor. Sınav tek bir günde bitirilecek. İşte Saraç’ın konu ile ilgili açıklaması:

“Şu andaki sisteme göre, ilki mart, ikincisi haziran ayında toplam 5 gün sürmektedir. Neredeyse 4 aya yayılan bu durum lise eğitimini olumsuz etkilemektedir. Yeni düzenleme ile sınavı bir hafta sonunda başlayıp bitirmeyi planlamaktayız.”

Üniversite sınavları milyonlarca kişiyi etkilemektedir. Ailelerimiz ve öğrencilerimiz asla tedirgin olmasın endişeye kapılmasınlar. Sorular aynı eskisi gibi MEB müfredatından sorulacak. Öğrencilerimiz çalışma yöntemlerini değiştirmesinler sıkı sıkı derslerine sarılsınlar. Daha yalın, sade ve sistemli yönetilir hale getirmeyi hedefliyoruz."

ÜNİVERSİTE SINAVI PUAN SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Yekta Saraç yaptığı konuşmada sınavın puan sistemi ile ilgili de bir açıklama yaptı.

Saraç, " Diğer önemli bir değişiklik ise puan türlerinde gerçekleşecek. 18 puan türünde de azaltmaya gidiyoruz. Bunlar çok az sayıda adayın girdiği dil puanı dışında temel olarak sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleri olacak. Fakat her bir puan türünde temel Türkçe ve temel matematiğin katkısı bulunacak. Yeni sistemde önemli bir değişiklik de Türkçe ve matematik bu sınavın merkezinde olacak.” dedi.

ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİ NEDİR?

YÖK Başkanı Yekta Saraç, "2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni"nde konuştu. Üniversiteye girişte yapılan düzenlemelere ilişkin Saraç şu ifadeleri kullandı: "Akademik yıldaki hedefimiz araştırma üniversiteleri başlığımızdır. Araştırma üniversitelerinde YÖK olarak verimli, gelişmelerimize katkı sağlayacak ortaklıklar olacaktır. Yükseköğretim dünyanın her yerinde dinamiktir. Dolayısıyla bu durum belirli zaman aralıklarınsa değişiklik zorunlu olmaktadır. Üniversiteye sınavsız geçiş mümkün olmamakla birlikte sınav stresini azaltacak daha yalın sistemin Türkiye’ye kazandırılmasının kaçınılmaz olduğu bir gerçek. Şu an uygulanan sistem iki aşamalı olarak gerçekleştirilmekte.

Saraç, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, Kalite Kurulu, devlet ve vakıf üniversite temsilcilerinden oluşan bir jürinin, rektörlerin ve üniversitelerin üst yönetimi ile bir mülakat gerçekleştirdiğini ve süreci nihayetlendirdiğini dile getirdi.

Saraç, "araştırma üniversitesi" kavramına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Araştırma üniversitesi, misyonunu ve stratejik yol haritasını belirlemiş ve üniversitenin çalışma disiplinini bu plana uygun biçimde yürütebilen bir kurumdur. Bu süreçte üniversite, yalnızca araştırma başlığında mükemmeliyeti amaçlamaz, eğitim ve bilginin üretimi, aktarımı ve paylaşımında da en iyiyi hedefler. Üniversite öğretim üyesi ders dışında da araştırma faaliyetlerine öğrenci dahil ederek eğitimin kapsamını ve katkısını artırır."

Doktora eğitiminin önemine de vurgu yapan Saraç, "Daha iyiyi hedefliyorsak, dünya bilim tarihinde bir iddiayı sürdürüyorsak iyi bir doktora eğitimini, bu eğitimde çeşitliliği ve bilim üretiminde etkin üniversitelerin standartlarını uygulamak zorundayız." dedi.

HANGİ ÜNİVERSİTELER ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ?

Araştırma üniversitesi belirleme sürecinde 58 devlet üniversitesinin niyet beyanında bulunduğunu, ilk aşamada araştırma üniversiteleri kriterleri ile nesnel göstergelere göre puanların hesaplandığını aktaran Saraç, 25 üniversite belirlendiğini söyledi.

İkinci aşamada ise başvuran kurumun "Araştırma Üniversitesi Olma Talebi Kapsamında Hazırlamış Olduğu Öz Değerlendirme Raporu"nun dikkate alındığını belirten Saraç, bu aşama sonunda da 19 üniversitenin tespit edildiğini anlattı.

Araştırma üniversiteleri, gerçekleşen araştırma faaliyetleri, üniversitelerin ürettiklerinin değer bulmasıyla bütçelerini geliştirmelerini, verimli araştırmalarla var olan araştırma fonlarından daha fazla pay almalarını ve oluşturdukları toplumsal değerle parçası oldukları toplumun yarınlarında pay sahibi olmalarını sağlar. İdealimiz olan araştırma üniversitesi güçlü araştırmacılar yetiştiren, dünya bilimine ve ülkenin kalkınmasına katkı sunan doktora programları olan kurumlardır. İnsanlığın ortak değerlerine ülkesinin geçmişi ve geleceği ile ihtiyaçlarını dikkate alarak katkı sağlar.

NE OLMUŞTU?

Resmi Gazete’nin 30 Ekim 2016 tarihli sayısında ‘2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki’nde ise, ‘nitelikli insan ve güçlü toplum’ başlığı altında özetle şu ifadelere yer verildi:

“Öğrencilerin üzerinden sınav baskısını azaltmak amacıyla yükseköğretime geçiş sınavlarının yılda birden fazla yapılabilmesi için gerekli altyapı çalışmaları tamamlanacak.” ÖSYM, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve MEB işbirliğinde yapılacak çalışma için verilen süre ise aralık ayının sonu olarak gösterildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi, TEOG’dan sonra LYS de kalkıyor. Yeni sistem için MEB ve YÖK ortak çalışacak. Hem liselere hem de üniversiteye girişi kapsayacak yeni model kasımda Bakanlar Kurulu’na sunulacak

Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu'nun bir süredir üzerinde çalıştığı yükseköğretime geçiş modeline ilişkin çalışmalara da hız verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine iki kurum birbiriyle uyumlu ortak bir model üzerinde uzlaşacak. Öne çıkan modelin satır başları şöyle:

YÜKSEKOKULLARA SINAVSIZ GİRİŞ: Buna göre, üniversiteye girişin ilk basamağı olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) lise başarısının daha çok etkili olması öngörülüyor. MEB'in liseyi bitirme sınavı yapması durumunda bu sınav sonucuyla üniversite bazı bölümlere sınavsız yerleştirme söz konusu olabilecek.

DAHA AZ ÖĞRENCİ İLE REKABET: Lisans programlarında ise merkezi sınavlar ön görülüyor. Ancak meslek yüksekokulu ve açıköğretimler sınavsız yerleştirildikten sonra lisans için yaklaşık 500 bin öğrencinin merkezi sınava katılması amaçlanıyor. Böylelikle rekabetin daha az sayıda öğrenci arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

LİSEDEN SONRA 3 KEZ SINAV: LYS yerine öngörülecek yeni modelde öğrencilerin tek bir sınavla bir yıl boyunca tüm hayatlarını stres altına almamaları için ÖSYM'nin yıl içinde eş değer sınavlar yapması gündeme gelecek. Hükümet programında da yer alan birden fazla sınav uygulamasının ÖSYM tarafından elektronik ortamda 3 eşdeğer sınav olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Öğrenci isterse tek sınavla isterse 3 sınavdan aldığı en yüksek puan ile üniversite yerleştirme başvurusunda bulunabilecek.

A-B-C SINIFI ÜNİVERSİTE: Üniversiteler kalitelerine göre A-B-C sınıfı akreditasyon notları alacak ve sürekli bir üst kaliteye atlanması için program uygulanacak. Uzun vadede üniversiteler arasındaki kalite farklılığı kapandığında üniversitenin ilgili bölümlerinin tercihleri doğrultusunda öğrenci alımı sınavsız gerçekleşebilecek.