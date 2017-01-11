Son Dakika Haberleri E-gazete 11Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

VİDEO GALERİ

Bamsı'nın dilinden Battal Gazi Destanı

Diriliş Ertuğrul'da Bamsı Alpin Battal Gazi Destanını anlattığı sahne hem güldürdü hem düşündürdü.

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA