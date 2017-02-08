Dünyanın ilk buzdan kütüphanesi açıldı

08 Şubat 2017 Çarşamba

Rusya’da birçok dilden alıntıların bulunduğu, dünyanın ilk buzdan kütüphanesi açıldı. Baykal Gölü kıyısında açılan dünyanın ilk buzdan kütüphanesine Rusya’dan ve dünyadan birçok ziyaretçiyi bir araya getirdi. Kütüphanede, 420 kitaptan toplam 1000’i aşkın alıntı yer alıyor. Dünyanın ilk buzdan kütüphanesi, üzerinde alıntılar olan labirent şeklinde duvarlardan ve dünyanın birçok yerinden okurun kütüphanede yer almasını dilediği alıntılardan oluşuyor. Duvarlarında İngilizce, Rusça, Çince ve Korece gibi birçok dildeki kitaplardan alıntılar bulununan kütüphane, Nisan ayında buzlar eriyene kadar ziyaret edilebilecek.