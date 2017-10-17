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Halk otobüsünde pes dedirten görüntü!

İstanbul'da bir halk otobüsünde kaydedilen görüntüler pes dedirtti

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