Kaplan eti yakalamak için havalara uçtu

Almanya'nın skandal arama operasyonuna ilişkin AK Partili Mustafa Yeneroğlu sert tepki gösterdi.
Bağdat yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti.
Avrupa Birliği Komisyonu, sürücü belgelerinde gerekli kuralların uygulanmaması nedeniyle Hollanda, İsveç, Portekiz ve Hırvatistan'a karşı Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanında yargı süreci başlattı.
Beşiktaş'ın Kamerunlu oyuncusu Vincent Aboubakar, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Kaplanın eti yakaladığı anda ki mutluluğu sahibinin telefon kamerasına böyle yansıdı.
2000 yılında piyasaya sürülen ve dünya genelinde 126 milyon satarak en başarılı telefonlardan biri olan Nokia 3310’un şimdi de konsept bir videosu yayınlandı.
Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Kudüs Türk Kültür Merkezi'nde açılan "Tarihi Fotoğraflarda Kadim Kudüs" sergisinde, çoğunluğu 34'üncü Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in albümündeki Kudüs fotoğrafı yer aldı.
Kaplanın eti yakaladığı anda ki mutluluğu sahibinin telefon kamerasına böyle yansıdı.
paylaş
tweetle