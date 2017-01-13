Madde madde Cumhurbaşkanlığı sistemi

Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin Anayasa değişiklik teklifi başlıkları.
Kağıthane'de yollarda oluşan buzlanma nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.
Çin ve Rusya, ABD ve Güney Kore'nin bölgede konuşlandırmayı planladıkları Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunmasına (THAAD) karşı önleyici tedbirler alma konusunda anlaştı.
Türkiye'nin önemli soğan üretim merkezlerinden olan Amasya'nın Suluova ilçesinde ‘kırmızı altın’ olarak adlandırılan soğan artık dere kenarlarına, ırmaklara, araziye dökülmeyecek; biyogaz tesisinde elektriğe dönüşecek.
Galatasaray stoper bölgesine Ahmet Çalık'ın ardından bir transfer daha yapmak istiyor.
Samsun'un Terme İlçesi'nde 65 yaşındaki Ahmet Uyanık, kestiği ağacın dalı ile gövdesi arasında sıkışarak hayatını kaybetti.
Nintendo‘nun şekilden şekile giren tasarımıyla konsol kavramını değiştiren yeni nesil cihazı Switch‘in çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu.
Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı retrospektiflerinden oluşan “Sevmek Güzel Meslek Reis” sergisi, bugün İzmir Folkart Gallery’de ziyarete açılıyor.
Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin Anayasa değişiklik teklifi başlıkları
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