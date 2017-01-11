Milli Savunma Bakanı Işık, MPT-76 Milli Piyade Tüfeği ile test atışı yaptı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı amacıyla keşif yaptıkları iddiasıyla L.A. ile yeğenleri F.A. ve C.A. tutuklanırken, bu kişilerin ihbar üzerine yakalandığı ortaya çıktı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın özel hayatı ve mali durumu hakkında hassas bilgilere sahip olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.
Soğuk hava ve şiddetli rüzgar nedeniyle Karadeniz'e açılamayan balıkçılar tezgah kapattı.
Yorumcu Rıdvan Dilmen, futbol kulüplerinin borçlarıyla ilgili değerlendirmesinde, "Tek çare Recep Tayyip Erdoğan" dedi.
Tokat’ta esnaf tarafından yapılan kardan gelin-damat büyük ilgi gördü. Bazı vatandaşlar geline takı takmak isterken bazıları ise kardan gelin-damadı günümüzde kısa süren aşklara benzetti.
Pentagon yapay zekaya sahip insansız hava aracı (İHA) geliştirdi. ABD ordusu 103 mikro insansız hava aracıyla başarılı bir uçuş testi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, MPT-76 Milli Piyade Tüfeği ile test atışı yaptı.
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