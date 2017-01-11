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Milli Savunma Bakanı Işık, MPT-76 Milli Piyade Tüfeği ile test atışı yaptı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, MPT-76 Milli Piyade Tüfeği ile test atışı yaptı.

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