Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada aranan bir teröristin yakalandığı bildirildi.
Birleşmiş Milletler kuraklığın pençesindeki Somali'de acilen önlem alınmazsa ülkenin kıtlık tehlikesi ile karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.
Ekonomi Bakanı Zeybekci, Merkez Bankasının son dönemdeki yaklaşımlarını isabetli bulduğunu belirterek, "Kur baskısının da yavaş yavaş düşmeye başladığını göreceğiz." dedi.
Trabzonspor Kulübü, Alman ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun 4 ay futboldan men edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.
Avustralya'da bulunan bu horoz habeş tavuğu cinsine aitti
Bat Bot Drone'u yarasaların tüm hareketlerini taklit ediyor ve bilişim meraklılarında hayranlık uyandırıyor.
Mehmet Akif Ersoy’un Kuran Meali’nin Ortaya Çıkış Öyküsü paneline katılan ilahiyatçı yazar Necmi Atik: Benim bulduğum 40 sayfa. Geri kalan bölümüne baktık ama şu an için somut bir şey yok. İnşallah ortaya çıkacaktır.
Nusret i Taklit Eden Kuaför Nusret taklidi çılgınlığı berberlerede sıçradı
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