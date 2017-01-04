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Ortaköy'de 39 kişiyi katleden terörist katliama böyle gitti

Ortaköy'de 39 kişiyi katleden teröristin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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