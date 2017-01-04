Ortaköy'de 39 kişiyi katleden terörist katliama böyle gitti....
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 12 Mart'ta gerçekleştirilecek Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) başvuruları başladı.
Irak'taki Türkmen liderler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı'na destek verdiklerini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm yatırımcılarımızdan, iş adamlarımızdan, esnafımızdan, sanatkarlarımızdan, vatandaşlarımızdan şunu rica ediyorum; Lütfen elinizdeki tüm imkanları harekete geçirin, üretin, alın, satın, istihdam edin, yatırım yapın, piyasayı hareketlendirin. Başta kamu bankaları olmak üzere, lütfen faiz oranlarını düşürün. Faiz oranlarını düşürün ki yatırımcı, girişimci çok daha rahat bir şekilde yatırımını yapabilsin." dedi.
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder'ın menajeri Guido Albers, iki Çin kulübünün oyuncusunu istediğini açıkladı.
Karaman'da öğrenciler, hazırladıkları koreografi ile kar üstünde "Terörü Lanetliyoruz" yazısı yazarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Bilim insanları tarafından yapılan incelemeler sonucu, çarpık kentleşmenin ötücü kuşları da etkilediği ortaya çıktı.
Geçen yıl bu ay bir kalp krizi sonucu vefat eden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç anısına basılan ve deniz tutkusunu anlatan “Silent World Mustafa V. Koç” (Sessiz Dünya) kitabı yayınlandı.
Ortaköy'de 39 kişiyi katleden teröristin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
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