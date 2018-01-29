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Yeni Mercedes A Serisi tanıtıldı

Mercedes-Benz´in beklenen otomobili A Serisi´nin yeni videosu ortaya çıktı.

  • Güncelleme: 29 Ocak 2018 Pazartesi

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PYD/PKK´nın Afrin´de ele geçen mevzileri görüntülendi

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