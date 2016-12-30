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Zincirsiz yola çıkan sürücülerin zor anları

Uludağ’da aralıksız devam eden kar yağışı ve tipi yüzünden vatandaşlar yollarda mahsur kaldı.

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