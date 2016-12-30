Zincirsiz yola çıkan sürücülerin zor anları

Zorlu ve tehlikeli meslekler arasında yer alan itfaiyeciliği seçen İzmirli Pelin Parlak, kendisi gibi itfaiyeci babası ve eşiyle yangınlara müdahale ediyor.
Kahverengi yumurtalar, tüketicilerin yoğun ilgisi nedeniyle organik ve gezen tavuk yumurtalarını bile geçerek, tanesi 1,5 liraya ulaşan fiyatlardan satılıyor.
ABD'nin Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomata ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre vermesine Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan yanıt geldi.
Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,15 artışla 130,10 liradan tamamladı.
THY Euroleague'de ilk yarının son maçında Fenerbahçe deplasmanda Olympiakos' a mağlup oldu.
'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Twitter hesabından çok ilginç bir 'yılbaşı' yorumu yaptı. "Neden Kafir'in bayramını kutlayacağım ya!" Cübbeli Hoca, "Sen gavurların bayramını kutlarsan, Allah da başına kafirleri musallat eder!" dedi.
Türkiye’nin bilimsel çalışmalar yürüten ilk ve tek kutup araştırma merkezi olan İTÜ PolReC, 2017 Antarktik sezonunu açıyor. İTÜ PolReC, Türkiye’nin Antarktik Bilim Üssü inşasının altyapılarını oluşturmak üzere farklı kurumlardan 4 Türk bilim insanını daha Antarktika’ya gönderecek.
Türk şiiri 1850’li yıllardan 1950’li yıllara, yüz yıllık süreçte üç büyük değişim yaşamıştır. Aruz, hece ve serbest vezin temelinde yaşanan bu değişimler 1950’li yıllarda İkinci Yeniyle tamamlanmış ve şiirimiz İkinci Yeniden itibaren modern şiirin bütün kazanımlarına açık hâle gelmiştir. 1850’li yıllarda başlayan yenileşme sürecinin sonucu Ahmet Hâşim’dir. İçerik Tanzimat’ın getirdiği fikir yükünden boşaltılmış, vezin serbest müstezat kaydıyla da olsa esnetilmiştir. İkinci değişim noktası Necip Fazıl’dır. Bu noktayı hece özelinde “Han Duvarları”ndan “Otel Odaları”na, “Çoban Çeşmesi”nden “Kaldırımlar”a şeklinde formüle edebiliriz.
Uludağ’da aralıksız devam eden kar yağışı ve tipi yüzünden vatandaşlar yollarda mahsur kaldı.
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