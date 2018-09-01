1 Eylül Dünya Barış Günü mesajları 2018 Dünya Barış Günü sözleri

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DÜNYA BARIŞ GÜNÜ NEDİR?



Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1981’deki 57. birleşiminde, “Genel Kurul’un açılış günü olan her eylülün üçüncü salı gününü”nü “Uluslararası Barış Günü” ilan etmiştir. Yıllar sonra Genel Kurul'un 7 Eylül 2001 tarih ve A/RES/55/282 sayılı kararı ile 21 Eylül'ü Barış Günü olarak kabul edilmiştir.







Birleşmiş Milletler, Barış Günü'nde, dünya çapında çatışmaların önlenmesi ve barışın tesisi yolunda bilinçlenmeyi amaçlıyor. Her 21 Eylül’de, Birleşmiş Milletler Merkezi’ndeki “Barış Çanı” çalınıyor. Savaşlardaki insani kıyımın anısına Japonya tarafından yaptırılan bu çan, dünyanın tüm kıtalarından çocukların bağışladıkları bozuk paralarla üretildi. Çanın üzerine, “Çok Yaşa Mutlak Barış” yazısı kazındı.



Eskiden Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı üyesi ülkeler barış içinde bir dünya mücadelesi görevini hatırlatmak amacıyla Almanya’nın 1939 yılında Polonya’yı işgal ederek İkinci Dünya Savaşı'nı başlattığı tarih olan 1 Eylül’ü “Dünya Barış Günü” olarak ilan etmiştir.



EN GÜZEL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ MESAJLARI 2018



Barış, yaşamda uyuşmazlıkların oImasından oluşmaz, ancak onIarın üstesinden gelmekIe sağlanır. Adsız



Barış savaşların son düşüncesidir. WieIand



İnsanoğIu savaşa son vermeIidir. Yoksa savaş insanoğluna son verecektir. John F.Kennedy





Savaş ve hakimiyetin genişletilmesi monarşinin; barış ve ılımlılık ise cumhuriyetin ruhudur. Montesquieu



Ne iyi bir savaş vardır ne de kötü bir barış. B. Franklin



Federalizm, demokrasi için uluslararası birliğin uygulamasından başka bir şey değildir. Federalizm insanın keşfedebildiği tek barış yoludur. Friedrich A.von Hayek



En kötü barış, en haklı savaştan daha iyidir. Cicero



Dünyayı çöle dönüştürdükten sonra adına barış diyecekler.



Yurtta barış, dünyada barış. Mustafa KemaI Atatürk





Barışta oğullar babalarını, savaşta babalar oğullarını gömerler. Krezüs



Dünyada barışı sağlamak isterseniz politikacıları öldürün, yeter. Halklar birbirleriyle anlaşır. Bernard Shaw



Barış nihai amacımızdır. St. Augustine



Kötü barış iyi bir savaştan daha iyidir. Puşkin



İdeal insanIar evrenseldir ama klancı değiIdir. Küçük kafaIı insanlar evrensel değildir ama klancıdır. Konfüçyüs



Barışı korumanın en iyi yolu, savaşa hazır oImaktır. G. Washington