1 Nisan Pazar günü İstanbul'da hava sıcaklığının 21 derece olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, 1 Nisan Pazar günü İstanbul'da sıcaklıklar artacak, yazın habercisi bir gün yaşanacak. İstanbul'da Nisan ayının ilk günü sıcaklığın 21 derece olması bekleniyor. Ancak pazartesi gününden itibaren İstanbul başta olmak üzere Marmara, Ege ve Batı ile Orta Karadeniz yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına girecek. İstanbul'da 2 Nisan Pazartesi günü beklenen en yüksek sıcaklık ise 17 derece.