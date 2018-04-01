1 Nisan şakaları nelerdir En komik resimli Sevgiliye arkadaşa 1 Nisan şakası mesajları nelerdir? Vatandaşların merak ettiği soruların yanıtlarını haberimizde derledik. Evde, okulda, iş yerinde ya da herhangi başka bir yerde sevdiklerinize, dostlarınıza, ailenize veya istediğiniz kişilere 1 Nisan şakalarınızı yapabilirsiniz. Nisan 1'in tarihi hakkında her kültürde farklı bir efsane bulunur. Bunlar içerisinde en yaygın olanı ise Fransa'ya ait olanıdır. Fransızlar bu güne Poisson d'avril derler, yani Nisan Balığı. 1564 yılında Fransa Kralı IX. Charles, yılbaşını 1 Nisan'dan 1 Ocak'a aldırır. Bu arada 1 Nisan'ı yılın ilk günü olarak kabul etmeye devam edenlerle alay etmek amacı ile yapılan şakalar, bir süre sonra gelenek haline gelir. 1 Nisan'ı yılbaşı kabul edenlere ise Nisan Balığı denmeye başlanır. İşte merak edilen 1 Nisan şakaları nelerdir En komik resimli Sevgiliye arkadaşa 1 Nisan şakası mesajları!

DİŞ MACUNLU BİSKÜVİ

Bir paket kremalı bisküvi alınır. Bir kaç bisküvi ortadan bölünür ve kremaları alınır yerine diş macunu sıkılır. Sırası ile pakete bir diş macunlu bir normal bisküvi üst üste dizilir. Saka yapılacak arkadaşın yanına gelindiğinde bir tane ağzımıza atarız sonra arkadaşa ikram ederiz. Doğal olarak bööööoo bu ne bicim bisküvi diyecektir. Siz durumu çaktırmadan ne olmuş gayet güzel deyip sıradaki normal bisküvicide azınıza atarsınız. Bir daha dene deyip sıradaki öbür bisküviyi de tekrar ikram edersiniz.

KLASİK KALABALIK ORTAM ŞAKALARI

Kalabalıkta yapılan sakalar vardır. Bunlar klasikleşmiş sakalar olsa da bir bahsedelim. Üç dört kişi bir araya gelinir, kalabalık bir sokakta yürümeye başlanır tam birileriyle karşılaşıldığı zaman sanki önünde ip varmış da sanki üzerinden geçiliyormuş gibi bacaklar kal dirilir. Çok kişi olması inandırıcılığı arttırır. Ya da ip yerine sanki bir şey varmış gibi bir yerde bir noktaya odaklanarak ayni anda bakılır. Bu arada saka yapılan kişilerin tepkisini gözlemlemek için bir kişi görevlendirilir. Hep birlikte yukarı bir yere bakmak da olabilir ancak çok bilinen bir sakadır

BOYALI DÜRBÜN

Bu şakayı bilmeyen birini bulursanız uygulayabilirsiniz. Bir borunun ağız kısmi siyaha boyanır. Uygulama alanında kendiniz gözünüze değdirmeden bakarsınız. AA! Ne enteresan bir de sen baksana şundan dersiniz. O kişi alır bakar “ebe ne olmuş bir şey yok ki" der fakat gözünün etrafındaki halkadan habersizdir. Bu sakayı birde reçel sürerek deneyin isterseniz o da çok hoş olur.

SABRI TAŞIRAN, EN ACIMASIZ ŞAKALAR

İşte en sabrı taşıran, en acımasız şakalar... Şakanın evrensel günü kabul edilen 1 Nisan'da bazı şakalar güldürürken, bazıları da sabrın sınırlarını zorluyor. İşte o şakalardan sizinde yapabileceğiniz birkaç parlak fikir.

SICAK ÇAY BARDAĞI

Az bilinen bir sakadır bu. Masada oturuyorsunuzdur. Bir bardak cay ya da su gelmiştir. Yoksa gidip alin gelmesini beklemeyin. Kurbana denir ki iki başparmağını masanın kenarına koyacaksın ben de bardağı iki parmağının üstüne koyacağım hadi bakalım devirmeden alabilecekmişsin. Tamam demesi için değişik gaz vermeler de yapılabilir. Bardağı koyun o biraz uğraşacak ve alamayacak hadi çek sunu diyecek. Siz ise tabi ki çekmeyeceksiniz, çekip gideceksiniz o ise çırpınıp duracak.

KİBRİT KUTUSUNDA TÜYLÜ CİSİM

Kibrit kutusunun içerisine siyah tüylü küçük bir iplik yumağı koyacaksınız. Buna ince görünmez bir sicim bağlayıp alttan çevirerek kibrit kutusunun en uzak kösesine bantla yapıştıracaksınız. Kibrit kutusunu açarken ip siyah yumağı çekecektir. Ve böylece yumak kutudan fırlayan acayip bir böcek hissi verecektir. Uygulaması size kalmış. Not: yumak içerden kutuya takılmasın diye köseye üçgen bir rampa kurulması faydalı olur 1 Nisan şakaları

YENEBİLEN KOLA ŞİŞESİ

Kola şişesi içine kahverengi jöle koyup kesilip yenilebilen bir kola şişesi de denemek mümkün.

UYUYAN YANDI!

Uyuyan arkadaşınızı diş macunuyla bir Rock Star’a çevirebilir, hatta ona ufak bir uyku solosu yaptırarak videoya alabilirsiniz.

CİPSTEN BROKOLİ ÇIKSIN!

Gerçek kötülük için cips paketinin için brokoli ya da havuç da doldurabilirsiniz.

KARTON KUTU VE SU DOLU BALON

Karton bir kutu bulunur içine son raddeye kadar sisirilmis su dolu balon konur.Yüksekçe bir yerden gözümüze kestirdiğimiz kurbana su kutuyu tutar mısın denir. Sonra seyreyleyin gümbürtüyü. Balon patlar kutunun deliklerinden sular boşalır. Olay hos bir kovalamacayla son bulur.

DİŞ MACUNLU BİSKÜVİ

Bir paket kremalı bisküvi alınır. Bir kaç bisküvi ortadan bölünür ve kremaları alınır yerine diş macunu sıkılır. Sırası ile pakete bir diş macunlu bir normal bisküvi üst üste dizilir. Saka yapılacak arkadaşın yanına gelindiğinde bir tane ağzımıza atarız sonra arkadaşa ikram ederiz. Doğal olarak bööööoo bu ne bicim bisküvi diyecektir. Siz durumu çaktırmadan ne olmuş gayet güzel deyip sıradaki normal bisküvicide azınıza atarsınız. Bir daha dene deyip sıradaki öbür bisküviyi de tekrar ikram edersiniz.

ÜNLÜ BİRİ GİBİ

Sevdiği bir ünlü, eski bir arkadaş ya da bir çizgi film karakterinin ismini, yakınınızın telefonuna kendi numaranızla kaydedebilirsiniz. Böylece 1 Nisan günü sabah erken saatlerde onu arayıp ya da mesaj atıp aklını karıştırabilirsiniz.

EVLENMEYİ DÜŞÜNENLER İÇİN 1 NİSAN ŞAKASI

Bir erkek sevgilisinin yanındayken yüksek bir yerden aşaüı aylıyormuş gibi yapıyor. Sevgilisi arkasından merak içinde koşup baktığında ise üzerine düştüğü yatağın üzerinde yazan şeyi görür. Yatağın üstünde şöyle yazmaktadır… Benimle evlenir misin?

PÖRTLEYEN MANDALİN

Mandalina altından para büyüklüğünde küçük bir kapak açılır. Kapak daha sonra yerine yerleştirileceği için dikkatli kesilmelidir. Bu delikten içerideki etli meyve kısmi çay kasığı yâda başka bir şey yardımıyla itinayla çıkarılır. İçerideki boşluğa mayonez, reçel ya da un gibi şeyler doldurulur. Kapak uygun bir şekilde yapıştırılır.(Belli olmayacak şekilde turuncu bir iplikle bir kaç yerden dikilebilir). Kurban mandalinayı soymak için eliyle bir basınç uygular bu basınç meyveyi pörtletip içini dışına çıkarır.

FOTOMONTAJ

Tanıdığımız birini fotoğrafı varsa bundan iyi bir fotokopi alıp gazetenin orta sayfalarındaki haberlere fotomontaj yaparız. Sonra gazeteyi onun okumasını sağlarız bir yandan da kenarda durup ne yapacağına bakarız. İyi uygulandığı takdirde çok eğlendirici olur bu saka. Bir keresinde “Vara kullanan yaslı adam nadaslarla yakalandı" konulu bir haberde basariyle uygulandığına tanık olduk bu sakanın.

KUSMA

Önce güzel bir melemen yaparsınız soğuduktan sonra şeker poşetine koyarsınız. Bunu ceketin içine saklayıp kalabalık bir

ortama gidersiniz. Etrafa midesi bulanıyor imajı verip çaktırmadan poşetin içine kusma numarası yaparsınız. Etrafınızdaki insanların ilgisi size yönelince poşetin içine elinizi sokup melemeni elinizle yemeye başlarsınız. Dikkat edin çevredeki insanlar üzerinize kusmasın :) Bu çok mu iğrenç oldu :)

Patates Lokum Şakası

Patatesi lokum boyutunda küp küp kesiyoruz sonra onu una buluyoruz lokum oluyor. Birbirine çok benziyor, sonra onu anne babanıza ya da diğer arkadaşlarınıza yedirin.

Sprey Kutusu : Elinize bir sprey kutusu alın içini suyla doldurun ve hocanızın yanına gidin yanında hapşururmuş gibi yapın ve aynı anda spreyi sıkın görün bakın ne oluyor ? Biz hocaya spreyi gösterdiğimiz halde 15 dk kendine gelemedi.

Kayıp Aranıyor Şakası

Yine sela şakasında olduğu gibi bu da düşman başına diyebileceğimiz arkadaşlar tarafından yapılmış bir şaka. Arkadaşlarının vesikalık fotoğrafının altına “kayıp aranıyor, akli dengesi yerinde olmamakla beraber tehlikelidir, ısırabilir, bulanların insanlık namına aşağıdaki adrese getirmeleri rica olunur" yazıp bunu broşür olarak bastırdıktan sonra tüm apartmanlara yapıştırırlar.. Arızalı Asansör : Arızalı bir asansör bulun ve arızalı uyarısını kaldırın. Tam eşek şakası olur :) Ya da tam tersini sağlam asansöre arızalıdır yazın.Kaynanaya Şaka Kaynananızın evine tüp siparişi verin. kaynananızın evine damacana su ısmarlayın. Kaynananızın evine kanser dolayısıyla acil satılık kağıdı yazın mahalleye rezil olsun. Kayınpeder: Bir imama gidip hocam bir cenaze var yıkar mısın deyin, kayınpederin adresini verin. İlan Telefonu : Komşularınızın pencerelerine ve dükkanlara BURASI KİRALIK yazısı yapıştırıp, müracaat için sevmediğiniz birinin telefonunu verin. Kedim Kayboldu: Sokağa van kedinizin kaybolduğunu bulana 5 milyar vereceğinizi yazın. Kedi getirenlere bu benim kedim değil deyip almayın.

Akşama kuzu var : Eşe dosta telefon edip kuzu kestiğinizi akşam 6 da yemeğe beklediğinizi söyleyin, sonra işkembe çorbası içirin.

Misafirlikten Cayma: Eşe dosta telefon edip akşam oturmaya geleceğinizi söyleyin. Hazırlık yaptırın ama son anda cayın.

Öğrenciler İçin : Sınıf defterinin arasına siyah ipliği topak yapıp koymak. öğretmen açınca da örümcek deyip çığlık atmak. öğretmeni korkutmak.

Ayrılık Şakası: Arkadaşın sevgilisinin cep telefonu çaktırmadan alınır ve arkadaşa ayrılık mesajı çekilir. Akşam meyhaneye gidip şaka açıklanır.

Kolay Bilgisayar Ekranı Şakası: Basit fakat etkili bir numara: tüm masaüstünün bir ekran resmini (screenshot) alın ve kurbanınızın bilgisayarında bu resmi arka plan yapın. Daha sonra araç çubuğunu ve kısa yol simgelerini gizleyin ve zavallı kurbanınızın tekrar kontrolü sağlamak için yaptığı çabaları kahkahalarla izlemeye hazır olun. Diğer bir masaüstü şakası ise bu masaüstü resmini duvar kâğıdı yaparak, kurbanlarınızı en azından bir saniyeliğine de olsa monitörlerinin bozulduğuna inandırmak olabilir.

1 NİSAN ŞAKALARINA DİKKAT

Prof. Dr. Niyazi Güler, vatandaşları 1 Nisan şakalarına karşı uyardı. Prof. Dr. Güler, kötü şakalar nedeniyle heyecana bağlı oluşabilecek stresin kalp krizini tetikleyebileceğini söyledi.

1 Nisan'da kötü şakalara bağlı heyecanın kalp krizine sebep olabileceğini belirten Prof. Dr. Niyazi Güler, "Yarın 1 Nisan. Tabi kötü şakalar olabilir. Bunlar stres yapıp da aşırı heyecan yaparsa stres durumunu artırırsa bunlar kalp krizini tetikleyebilir. Dolayısıyla özellikle kalp hastalarına çok dikkatli şakalar yapmak lazım. Stres yapıcı, üzücü o tür şakalardan kaçınmak lazım. Aşırı heyecan stres dediğimiz durum kalp krizini başlatabilir. Damarın içinde mikro yırtıklar oluşturabilir O da kalp kriziyle sonuçlanabilir. Ani üzüntü ani heyecan sıkıntı stres durumu damardaki stresi artırıp damarın yırtılması ve oradaki kanın pıhtılaşmasına sebep verebilir. Kalp krizi geçiren hastaya aspirin varsa bir aspirin içirilebilir. Bir an önce hastaneye gelmesi gerekiyor. Kalp krizinin tedavisinde en faydalı yöntem anjiyo yöntemi ile damarların açılması. En faydalı yöntem bu. Bunun için de hastane şartlarında tedavinin başlaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

SİNİRLİ VE DUYARLI İNSANLARA ŞAKA YAPARKEN DİKKATLİ OLUN

Kalp krizi riskine daha yatkın grup olan A tipi kişilere yani sinirli ve duyarlı kişilere şaka yaparken dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Erdem, "Kalp krizi geçirecek hastalar genellikle A tipi kişi dediğimiz daha sinirli ve daha duyarlı insanlar. O sebeple bunlarla konuşurken şaka yaparken daha dikkatli olmak gerekiyor. Herhangi bir durumda aniden bir kalp krizi başlayabilir çünkü bu hastalarda. Heyecanlandırmadan üzmeden şaka yapmak gerekiyor. Eğer ciddi kötü şakalar heyecana strese sebep oluyorsa bu da kalp krizini tetikleyebilir" dedi.