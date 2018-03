1 Nisan tarihteki önemi nedir neden şaka yaplır 1 Nisan'da yapılacak en komik şakalar neler

1 Nisan nedir? 1 Nisan şaka günü nasıl ortaya çıkmıştır? 1 Nisan'da yapılacak en komik şakalar nelerdir? 1 Nisan'da neden şaka yapılır? Nisan 1'de dünyada önemli ne oldu? sorularına yanıt arayanlar için ayrıntılar haberimizde. Fransızlar tarafından başlatılan ve tüm dünyada yüz yıllardır kutlanılan 1 Nisan, şaka günü olarak kabul edilmiştir. 1 Nisan'da neden şaka yapıldığına dair çeşitli iddialar ortaya atılsa da bu iddiaların ev kuvvetlisi 500 yıllık bir tarihe sahip olan Fransa'daki yılbaşı olayı. Fransa Kralı 9. Charles’in yılbaşını nisan ayından ocak ayına aldırmasının ardından yeni yılı nisan ayında kutlamaya devam edenlerle dalga geçen kişiler bu durumu zamanla gelenek haline getiriyor. 1564 yılında meydana gelen bu olayın ardından dünya ülkelerine ait çeşitli kültürlerde 1 Nisan çeşitli adlar altında kutlanmaya başlanıyor. Tüm dünya da insanların birbirine şakalar yaptığı 1 Nisan Hollanda, Belçika, Kanada, ABD, İsviçre, Japonya dahil dünyanın pek çok yerinde tanınmaktadır. Nisan 1 ile ilgili başka bir efsane de Pagan kültüründe 1 Nisan'da kutlanan Fous bayramıdır. Antik Roma'da Hilarya adıyla benzer bir bayram da kutlanmaktadır. Hindistan'da ise bu bayram 31 Mart'ta Holi adıyla kutlanmaktadır. Bu günde insanların birbirine şaka yapmaları gelenek haline gelmiştir. İşte 1 Nisan şakaları ve tarihteki önemi



1 NİSAN NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTIR?



1564 yılında Fransa kralı IX. Charles, yıl başlangıcını Ocak ayının 1. gününe aldı. Daha önce Avrupa'da yaygın olan yıl başlangıcı 25 Mart'tı. O zamandaki iletişim şartlarıyla Charles'in bu kararı fazla yayılmadı. Duyanlar ise protesto amaçlı eski adetlerine devam ettiler. 1 Nisan'da partiler düzenlediler. Diğerleri ise onları Nisan aptalları olarak nitelendirdiler. 1 Nisan'a "aptallar günü" adını verdiler. Bu günde herkese sürpriz hediyeler verdiler, gerçek olmayan haberler ürettiler.



Nisan 1’in tarihi hakkında her kültürde farklı bir efsane bulunur. Bunlar içerisinde en yaygın olanı ise Fransa’ya ait olanıdır. Fransızlar bu güne Poisson d’avril derler, yani Nisan Balığı. 1564 yılında Fransa Kralı IX. Charles, yılbaşını 1 Nisan’dan 1 Ocak’a aldırır. Bu arada 1 Nisan’ı yılın ilk günü olarak kabul etmeye devam edenlerle alay etmek amacı ile yapılan şakalar, bir süre sonra gelenek haline gelir. 1 Nisan’ı yılbaşı kabul edenlere ise Nisan Balığı denmeye başlanır. 1 Nisan'da şaka yapılmasının nedeni ile ilgili ortaya atılan en kuvvetli iddia Fransa'da yaşanan yeni yıl olayı. Fransa Kralı 9. Charles’in dünyaya kazandırdığı gün olarak kabul edilen “Şaka Günü” İskoçya’da Cuckoo günü, İngiltere’de “Nisan Aptallar Günü” ve Fransa’da “Nisan Balığı” olarak kutlanmaya devam ediyor. Yılbaşının nisan ayından ocak ayına alınmasından sonra yeni yılı nisanda kutlamaya devam edenlerle geçilen dalganın gelenek haline gelmesiyle birlikte ortaya çıkan bu gün Hollanda, Belçika, Kanada, ABD, İsviçre ve Japonya’da ise resmi olarak tanınıyor. Kopenhag kentinin en çok ziyaret edilen bölgelerinden birinde ise Şaka Günü’nü temsil eden bir platform bulunuyor.



NİSAN 1’DE DÜNYADA ÖNEMLİ NE OLDU?



1778 - Oliver Pollock, doların simgesini yarattı.

1926 - Türkiye'de 30 Ağustos'un, Zafer Bayramı olarak kutlanması hakkındaki kanun kabul edildi.

1950 - BM, Kudüs'ün ikiye bölünmesi planını kabul etti.

1969 - Münir Nurettin Selçuk'un Amerika'da verdiği konser 525 televizyon tarafından naklen yayınladı.

1976 - Apple, Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne tarafından kuruldu.

1979 - Humeyni, İran İslam Cumhuriyeti'ni ilan etti.

1981 - Yaz saati uygulaması Sovyetler Birliği'nde ilk kez hayata geçirildi.

2001 - Hollanda, eşcinsel evliliği yasallaştıran dünyanın ilk ülkesi oldu.

2002 - Ötanazi Hollanda'da yasallaştı.

2004 - Google Gmail'i halka duyurdu.









1 NİSAN'DA YAPILMIŞ OLAN UNUTULMAZ ŞAKALAR



The Museum of Hoax sitesi, dünya basını tarafından yapılan en iyi şakaları derledi. Siteye göre tarihe geçmiş ünlü şakalardan bazıları şöyle:



"İsviçre'de Spagetti Hasadı - 1957":



BBC'nin haber programı Panorama, İsviçre'de çiftçilerin sıcak geçen kış ve spagetti ağaçlarına dadanan buğday bitinin yok edilmesi sayesinde bereketli bir hasat yaptıklarını duyurdu. Habere, ağaçlardan sarkan spagettileri toplayan çiftçilerin görüntüsü eşlik ediyordu. Çok sayıda izleyici, BBC'yi arayarak spagetti ağacını nereden alabileceklerini sordu. Şakayı devam ettiren BBC, izleyicilerine bir kavanoz salçanın içinde bir tane spagetti koyup büyümesini beklemelerini söyledi.



"Solaklar için hamburger - 1998":



Burger King, USA Today gazetesine verdiği tam sayfalık ilanda ABD'deki 32 milyon solak için hamburger yaptıklarını duyurdu. İlana göre hamburger, normal Whopper ile aynı malzemelerden yapılıyordu. Ancak tüm malzemeler, solak müşteriler için 180 derece sola çevrilmişti. İlanı gören binlerce solak Amerikalı, kendileri için üretilen hamburgeri yemek amacıyla Burger King restoranlarına koştu. Sağ elini kullananlar ise, kendileri için de özel bir hamburger yapılmasını istedi.



"Yerçekimi azalıyor - 1976":



İngiliz astronom Patrick Moore, BBC'ye yaptığı açıklamada 1 Nisan'da sabah saat 9.47'de Plüton gezegeninin Jüpiter'in arkasına geçeceğini, bunun da Dünya'daki yerçekimini geçici olarak azaltacağını açıkladı. Moore, tam gezegen hizalanmasının olduğu anda havaya zıplayanların kendilerini havada yüzüyormuş gibi hissedeceğini söyledi. Saat 9.47'den sonra BBC'yi arayan yüzlerce kişi, havaya zıpladıklarını ve kendilerini havada yüzüyormuş gibi hissettiklerini söyledi. Hatta bir kadın, kendisiyle birlikte 11 arkadaşının koltuklarından havalanarak oda çevresinde uçtuklarını iddia etti.



"Loch Ness Canavarı, ölü bulundu - 1972":



Tüm dünyada gazeteler, İskoçya'nın ünlü Loch Ness Canavarı'nın cesedinin bulunduğunu yazdı. Yorkshire'daki Flamingo Hayvanat Bahçesi yetkilileri, Nessie adı verilen canavarın cesedinin suda yüzerken bulunduğunu açıklamıştı. Bir ton ağırlığındaki canavar, yaklaşık 5 metre uzunluğundaydı. Yetkililer, cesedi araçlarına yükleyip hayvanat bahçesine getirmeye çalıştıklarını ancak polisin Loch Ness'ten tanımlanamayan yaratıkların alınmasını yasaklayan yasa uyarınca kendilerini durdurduğunu açıkladı. Polis tarafından adli tıbba götürülen cesedin devasa bir deniz filine ait olduğu ortaya çıktı. Ertesi gün Flamingo Park'ın sorumlularından John Shields, 1 Nisan şakası olarak cesedi göle kendisinin bıraktığını itiraf etti.



"Dikkat bomba - 1915":



I. Dünya Savaşı'nın ortalarında 1 Nisan 1915 sabahı bir Fransız havacı, Alman kampının üzerinde uçup, bombaya benzeyen bir şey bıraktı. Alman askerler, panik içinde kaçışmaya başladı. Patlama sesinin gelmemesi üzerine askerler, bombanın düştüğü yeri araştırdı ve üzerinde "1 Nisan" yazan bir futbol topu buldu.



"Londra Saat Kulesi, dijital olacak - 2007":



BBC, teknolojideki ilerlemelere bağlı olarak Londra Saat Kulesi'ne dijital gösterge takılacağını duyurdu. Dijital göstergeye karşı çıkan binlerce kişi, BBC'nin telefonlarını kilitledi. BBC'nin Japonca servisi ise, saat kulesindeki akreple yelkovanın ilk arayan 4 kişiye armağan edileceğini duyurdu. Atlas Okyanusu'nun ortasında bulunan bin Japon balıkçı, akreple yelkovan için arayanlar yüzlerce kişiden ilki oldu.



"İnternette bahar temizliği - 1997":



Tüm dünyada yüz binlerce kişinin elektronik postasına internetin 24 saat sürecek bahar temizliği için 31 Mart'tan 2 Nisan'a kadar kapatılacağına dair mesajlar düştü. İnternet, 5 adet son derece güçlü Japon yapımı emekleyen robot (Toshiba ML-2274)tarafından temizlenecekti. Bu şaka daha önce de telefon sistemi için yapılmıştı.



"Sokrates'in mezarı bulundu - 1995":



Yunan Kültür Bakanlığı, Atina metro sistemi kazıları sırasında Sokrates'in mezarının bulunduğunu açıkladı. Mezarda Sokrates'in içtiği baldıranotunun kalıntılarını taşıyan bir vazo ve M.Ö. 400 ila 390'a ait bir deri parçası vardı. Fransız haber ajansı AFP, haberi tüm abonelerine geçti. Birkaç saat sonra şakanın ortaya çıkması üzerine üzerine AFP, haberi geri çekti.



1 NİSAN'DA YAPILACAK EN KOMİK ŞAKALAR



KARTON KUTU VE SU DOLU BALON



Karton bir kutu bulunur içine son raddeye kadar sisirilmis su dolu balon konur.Yüksekçe bir yerden gözümüze kestirdiğimiz kurbana su kutuyu tutar mısın denir. Sonra seyreyleyin gümbürtüyü. Balon patlar kutunun deliklerinden sular boşalır. Olay hos bir kovalamacayla son bulur.









DİŞ MACUNLU BİSKÜVİ



Bir paket kremali bisküvi alinir. Bir kac biskuvi ortadan bolunur ve kremalari alinir yerine dis macunu sikilir.Sirasi ile pakete bir dis macunlu bir normal biskuvu ust uste dizilir. Saka yapilacak arkadasin yanina gelindiginde bir tane agzimiza atariz sonra arkadasa ikram ederiz. Dogal olarak bööööoo bu ne bicim buskivi diyecektir. Siz durumu caktirmadan ne olmus gayet güzel deyip siradaki normal bisküviyide aziniza atarsiniz. Bir daha dene deyip siradaki öbür bisküviyi de tekrar ikram edersiniz.



KLASİK KALABALIK ORTAM ŞAKALARI



Kalabalikta yapilan sakalar vardir. Bunlar klasiklesmis sakalar olsa da bir bahsedelim. üç dört kisi bir araya gelinir, kalabalik bir sokakta yürümeye baslanir tam birileriyle karsilasildigi zaman sanki önünde ip varmis da sanki üzerinden geçiliyormus gibi bacaklar kaldirilir. Cok kisi olmasi inandiriciligi arttirir.Ya da ip yerine sanki bir sey varmis gibi bir yerde bir noktaya odaklanarak ayni anda bakilir. Bu arada saka yapilan kisilerin tepkisini gözlemlemek için bir kisi görevlendirilir. Hep birlikte yukari bir yere bakmak da olabilir ancak çok bilinen bir sakadir



BOYALI DÜRBÜN



Bu sakayi bilmeyen birini bulursaniz uygulayabilirsiniz. Bir borunun agiz kismi siyaha boyanir.Uygulama alaninda kendiniz gözünüze degdirmeden bakarsiniz. Aaa! ne enteresan bir de sen baksana sundan dersiniz. O kisi alir bakar “ee ne olmus bir sey yok ki” der fakat gözünün etrafindaki halkadan habersizdir. Bu sakayi birde recel sürerek deneyin isterseniz o da cok hos olur.



SICAK ÇAY BARDAĞI



Az bilinen bir sakadir bu. Masada oturuyorsunuzdur. Bir bardak cay ya da su gelmistir. Yoksa gidip alin gelmesini beklemeyin. Kurbana denir ki iki basparmağını masanin kenarina koyacaksin ben de bardagi iki parmaginin üstüne koyacagim hadi bakalim devirmeden alabilecekmisin. Tamam demesi için degisik gaz vermeler de yapilabilir. Bardagi koyun o biraz ugrasacak ve alamayacak hadi çek sunu diyecek. Siz ise tabiki çekmeyeceksiniz, çekip gideceksiniz o ise çirpinip duracak.



KİBRİT KUTUSUNDA TÜYLÜ CİSİM



Kirbit kutusunun içerisine siyah tüylü küçük bir iplik yumagi koyacaksiniz. Buna ince görünmez bir sicim baglayip alttan cevirerek kirbit kutusunun en uzak kosesine bantla yapistiracaksiniz. Kirbit kutusunu açarken ip siyah yumagi çekecektir. Ve böylece yumak kutudan firlayan acaip bir böcek hissi verecektir. Uygulamasi size kalmis. Not: yumak içerden kutuya takilmasin diye köseye ucgen bir rampa kurulmasi faydali olur 1 nisan şakaları



PÖRTLEYEN MANDALİN



Mandalina altindan para büyüklügünde kucuk bir kapak açilir. Kapak daha sonra yerine yerlestirilecegi için dikkatli kesilmelidir. Bu delikten içerideki etli meyva kismi çay kasigi yada baska bir sey yardimiyla itinayla çikarilir. Içerideki bosluga mayonez, reçel ya da un gibi seyler doldurulur. Kapak uygun bir sekilde yapistirilir.(Belli olmayacak sekilde turuncu bir iplikle bir kaç yerden dikilebilir). Kurban mandalinayi soymak için eliyle bir basinç uygular bu basinç meyvayi portlatip içini disina çikarir.









FOTOMONTAJ



Tanidigimiz birini fotografi varsa bundan iyi bir fotokopi alip gazetenin orta sayfalarindaki haberlere fotomontaj yapariz. Sonra gazeteyi onun okumasini saglariz bir yandan da kenarda durup ne yapacagina bakariz. Iyi uygulandigi taktirde çok eglendirici olur bu saka. Bir keresinde “Viagra kullanan yasli adam natasalarla yakalandi” konulu bir haberde basariyla uygulandigina tanik olduk bu sakanin.



KUSMA



Önce güzel bir melemen yaparsınız soğuduktan sonra şeker poşetine koyarsınız. Bunu ceketin içine saklayıp kalabalık bir ortama gidersiniz. Etrafa midesi bulanıyor imajı verip çaktırmadan poşetin içine kusma numarası yaparsınız. Etrafınızdaki insanların ilgisi size yönelince poşetin içine elinizi sokup melemeni elinizle yemeye başlarsınız.