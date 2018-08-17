Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

1 ton 100 kiloluk 'Paşa' adlı dana 19 bin TL'ye satıldı

İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki kurbanlık pazarında, Erzurumlu Mehmet Uyma'ya (62) ait 1 ton 100 kiloluk 'Paşa' adlı dana, 19 bin TL'ye, ikinci el otomobil fiyatına satıldı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Uzundere Mahallesi'ndeki kurbanlık pazarında, Erzurum'un Pasinler ilçesinden gelen Mehmet Uyma'nın getirdiği 20 danadan biri olan, 1 ton 100 kilogram ağırlığında ve 2 yaşındaki 'Paşa', 19 bin TL'ye alıcı buldu. Uyma, 'Paşa'ya bu zamana kadar gözü gibi baktığını belirterek, "Önce yaylaya çıkardım sonra besiye aldım. Sağlıklı olması için hiçbir masraftan kaçınmadım. O, bu pazardaki en büyük ve en değerli hayvan, onu özenle besledim. Aslında 19 bin TL çok düşük bir rakam. Onu 23- 24 bin TL’den aşağı vermeyi düşünmüyordum" dedi.
 
Mehmet Uyma, getirdiği 20 dananın 15'ini sattığını; ancak hiçbirinin kendisine 'Paşa' kadar kar yaptırmadığını söyledi. 'Paşa'ya önce yaylada bakmaya başladığını ardından besiye aldığını anlatan Uyma, "Günde 20 kilogram civarında arpa yiyordu. O, bu pazardaki en kilolu dana. Gezdiğim diğer pazarlarda da ondan daha kilolusunu görmedim. Tek bir kişiye satıldı, alan kişinin ortağı yoktu. Bu yüzden onu ucuza verdim" diye konuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK ve MİT´ten sınır ötesine önemli operasyon

TSK ve MİT´ten sınır ötesine önemli operasyon

Süper Lig'in devleri Euro ile devam diyor!

Süper Lig'in devleri Euro ile devam diyor!

FIFA Dünya Sıralaması belli oldu!

FIFA Dünya Sıralaması belli oldu!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA