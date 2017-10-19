10 milyon TL’yi 3 bin liraya satıyor

Uzun yıllar İngiltere’de çalıştıktan sonra memleketi Amasya’ya dönünce eski para merakını da beraberinde getiren 56 yaşındaki Erdem, “Bunlar eskinin 100.000 liraları. Toplamı o zamana göre 10 milyon Türk Lirası. Serisi bozulmamış olup üzerinde Merkez Bankası bandrolü olan deste paraları yıllardır elimde tuttum. Şimdiyse para koleksiyonu tutkunlarının ilgisine sunuyorum” dedi.

Sosyal medyadan satışa çıkardığı paraların tedavülden kalkmasına rağmen ilk basıldığı kalitede olduğuna değinen Erdem, banknotlarına her biri 30 liradan olmak üzere 3 bin lira istediğini sözlerine ekledi.