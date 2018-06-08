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10 yaşındaki oğlunu öldüren anneye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, 10 yaşındaki oğlu Necmi Talha Keleşoğlu'nu öldürdüğü iddia edilen anne hakkında 'kendini savunamayacak yakın akrabayı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında  tutuklanan anne Zeynep Keleşoğlu hakkında, "çocuğu kasten öldürme" ve "kendini  savunamayacak yakın akrabayı tasarlayarak öldürme" suçlamasıyla hazırlanan 4  sayfalık iddianame, Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
 
Baba İbrahim Keleşoğlu'nun müşteki olarak olarak yer aldığı  iddianamede, 22 Kasım'da Zeynep Keleşoğlu'nun, Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne  giderek oğlunu boğarak öldürdüğünü söylemesi üzerine polis memurlarının  şüphelinin evine gittiği ve Necmi Talha'nın yatak odasında cansız bir şekilde  yatar vaziyette bulunduğu anlatıldı.
 
Şüphelinin polis memurları ile yapılan sözlü mülakatta, komşusu ile  gönül ilişkisinin olduğunu, oğlunun bunu gördüğünü ve eşine söyleyeceği korkusu  nedeniyle komşusuyla Necmi Talha'yı boğarak öldürdüklerini söylediği aktarılan  iddianamede, "Sakarya Adli Tıp Kurumunun raporunda, Necmi Talha Keleşoğlu'nun  'kişinin ölümünün ağız-burun kapanmasına bağlı mekanik asfiksi sonucu meydana  gelmiş olduğunun" tespit edildiği belirtildi.
 
Zeynep Keleşoğlu, soruşturma sırasında alınan ifadesinde, olay günü  kahvaltı yapması ve okula gitmesi için Necmi Talha'yı uyandırdığını, oğlunun  kahvaltı yaptıktan sonra tekrar odasına gidip uyumaya başladığını belirterek, şu  ifadelere yer verdi:
 
"Her ne kadar görevli polis memurlarına olayı korkudan aklıma ilk  komşumun ismi geldi ve onunla yaptığımızı söyledim ancak oğlumun ölümünde  komşumun herhangi bir dahli olmamıştır. Oğlum Necmi Talha'yı yastık ile nefes  alamayacağı şekilde suratına bastırarak öldürdüm."
 
İddianamede, şüphelinin Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir  Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alındığı ve rapor tanzim edildiği  belirtilerek, "Zeynep Keleşoğlu'nun yapılan tedavi sonucunda 'atipik psikoz'  tanısına varıldığı, Zeynep Keleşoğlu'nun iddia edilen 'kasten öldürme'' suçu  esnasında 'Atipik Psikoz' denilen psikiyatrik hastalığın etkisinde olduğu,  işlediği öne sürülen fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı ve bu  fille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede  azalmış olduğu, dolayısıyla işlediği öne sürülen suça yönelik ceza sorumluluğunun  olmadığı, hakkında koruma ve tedavi amaçlı akıl hastalarına özgü güvenlik  tedbirlerinin uygulanmasının uygun olduğu tespit edildiği aktarılmıştır."  ifadeleri kullanıldı.
 
İddianamede, ayrıca İbrahim Keleşoğlu'nun daha Cumhuriyet  Başsavcılığı'na başvurarak, eşinin psikolojik sorunlarının olduğunu, bu nedenle  ilaç kullandığını, daha öncesinde sık sık evi terk ettiğini ve kendilerinin eşini  bulup eve getirdiğini, eşinin psikolojik rahatsızlığı nedeniyle oğlunu öldürmüş  olabileceğini ve bu nedenlerle şikayetinden vazgeçtiğini söylediği yer aldı.
 
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, hakkında "kendini savunamayacak  yakın akrabayı tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis  cezası istemiyle dava açılan sanık Zeynep Keleşoğlu, 3 Temmuz'da hakim karşısına  çıkacak. 
 
OLAYIN GEÇMİŞİ
22 Kasım'da Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Star Caddesi'nde bir  apartmanın zemin katında yaşayan Zeynep Keleşoğlu (41), sinir krizi geçirerek 10  yaşındaki oğlu Necmi Talha'yı boğduğu iddiasıyla polise giderek teslim olmuştu.
 
Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, çocuğu evde  hareketsiz halde yatarken bulmuş, Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk,  müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
 
Olayla ilgili Keleşoğlu ve onun ifadesi doğrultusunda komşusu olduğu  öğrenilen bir kişi gözaltına alınmıştı. Anne tutuklanmış, komşusu adli kontrol  şartıyla serbest bırakılmıştı.
 

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