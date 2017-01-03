109'luk Reşit dededen uzun yaşamanın formülü

109 yaşındaki Reşit Duzak, Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Çukurbük Mahallesi'nde dünyaya geldi. Osmanlı döneminde doğan Reşit dede, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarına askerde tanık oldu. Bir asrı aşan yaşıyla yıllara meydan okuyan Reşit dedenin iki evliliğinden 13 çocuğu ve 100'den fazla torunu var. Torunun torununu da gören Reşit dedenin en büyük oğlu 67 yaşında. İki çocuğu kaybeden Reşit dedenin ufak sağlık sorunları dışında ciddi bir rahatsızlığı bulunmuyor. Bu zamana kadar köyde doğal ürünlerle beslenen Reşit dede, her sabah mutlaka çiğ yumurta içtiğini belirtti. Hayatı boyunca çok çalıştığını ifade eden Reşit dede, uzun ve yaşamın sırrının az yemek, az uyumak, çok yürümek ve çok çalışmak olduğunu söyledi. Çocukları ve torunları Reşit dedenin soyağacını çizerek duvara astılar. Torunlarının da torunları olduğunu belirten Reşit dedenin oğlu Şerif Duzak, babasının sağlığının yaşına göre gayet yerinde olduğunu söyledi.

Annesini iki yaşındayken kaybettiğini belirten Reşit Duzak, "Ben bebekken Rum çeteleri köyümüzü bastı. Evimizi yaktılar. İki köyü yaktılar. Ama askerlerimiz gelerek çeteleri köyden temizledi. Babam o zaman askerdeydi. Çanakkale'de olmak üzere birçok yerde savaşlara katıldı. 7 yıl askerlik yaptı. Askerliğini Erzurum'da bitirdi. Askerliği bitince Erzurum'dan yaya Samsun'a 30 günde geldi. Annem öldüğü için beni bir yakınım büyüttü. Babam gelince yeni bir ev yaptık. Ben de askerliğimi 3,5 yıl yaptım. Samsun'da 4 ay askerlik yaptım. Daha sonra Malatya'ya gönderdiler bizi. Oradan da Aydın'a giderek askerliğimi orada bitirdim. Ormanlık bir alandaydık. Sürekli savaşa hazır bir durumda 2 ay botlarımızı çıkarmadan bekledik. Askerden geldikten sonra evlendim. İki evliliğim oldu. İki çocuğum ve eşlerim vefat etti. Köyde hayvancılık ve tarımla uğraştım. Sonra Devlet Demir Yollarına işçi olarak girdim. 12 yıl orada kazma kürekle çalıştım. Daha sonra emekli oldum. Hep doğal beslendim. Sabahları çiğ yumurta içerdim. Fazla yemek yemezdim. Çok çalışırdım. Az uyurdum. Kulaklarım biraz ağır işitiyor. Yazıları okuyamıyorum. Şükürler olsun bunun dışında bir sağlık sorunum yok" dedi.