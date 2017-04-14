'Tavuğumun ayakları kırıldı, ambulans gönderin'

Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezin hizmete girmesinin ardından acil çağrı birimlerine gelen gereksiz aramaların yüzde 93'ten yüzde 38'e düştüğünü söyledi.

Gereksiz çağrılarla meşgul edilen görevlilerin asılsız ihbarlarla zaman kaybettiğini anlatan Karakaya, amaçlarının ihtiyaç duyan herkese bir an önce ulaşmak olduğunu dile getirdi.

Karakaya, yılın ilk 3 aylık döneminde sisteme gelen çağrı sayısının 120 binin üzerinde olduğu bilgisini paylaşarak, bu çağrıların yaklaşık 40 bininin gereksiz olduğunu ifade etti.

Tuş kilidi kullanılmaması sonucu hatalı aramalar ve çocukların yaptığı gereksiz aramaların çoğunlukta olduğuna dikkati çeken Karakaya, çağrı merkezindeki görevlilere hakarette de bulunulduğunu söyledi.

Karakaya, uyarılara rağmen ısrarla ve tekraren gereksiz arama yapan 16 kişi hakkında yasal sürecin başlatıldığını belirterek, şunları dile getirdi:

"Gelen aramalar arasında ilginç çağrılar bulunuyor. 112 AÇM'yi arayan bir vatandaş, tavuğunun bacaklarının kırıldığını söyleyerek ambulans talebinde bulunuyor. Görevlinin veterinere götürmesi şeklinde uyarısına rağmen vatandaş, aracının olmadığını, bu nedenle ambulans talep ettiğini belirtiyor. Bunun haricinde çocuklarla ilginç diyaloglar yaşanıyor. Gece alkollü vatandaşlarla yaşanan diyaloglar bulunuyor. 'Yalnızım, evlenmek istiyorum.' şeklinde çağrılar alabiliyoruz.

Buradaki personelle tanışmak için ısrarla kimlik bilgilerini isteyen vatandaşlar oluyor."

Karakaya, 112'ye gelen her çağrı için ortalama 15 saniye iletişim kurmaya çalıştıklarına işaret ederek, "Buradaki amacımız ise vatandaşın herhangi bir sıkıntısı varsa belki kendini toplayamıyordur, iletişim sıkıntısı çekiyordur diye konuşuyoruz. 15 saniye sonrasında iletişim sağlayamazsak görüşmeyi sonlandırıp geri arıyoruz. Gereksiz arama yapıldığı tespit ediliyorsa bunu tekrarlamamasını istiyoruz. Karşılaşacağı yaptırımlar hakkında bilgilendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılda bir milyonun üzerinde çağrının cevaplandığı 112 AÇM'ye bugün yapılan yaklaşık 800 çağrının 400'ünün gereksiz olduğuna dikkati çeken Karakaya, hattın meşgul edilmesi durumunda yardıma ihtiyacı olanların zor durumda kalacağını sözlerine ekledi.