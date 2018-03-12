12 Mart günlük burç yorumları 2018 Yükselen burç yorumları neler (İş- Para- Sağlık- Aşk) Vatandaşların merakla beklediği 12 Mart 2018 günlük burç yorumlarını haberimizde derledik. Peki Yükselen burcunuzda sizleri neler bekliyor? 12 burç bu hafta neler yaşayacak? Haftalık burç yorumları 12 – 18 Mart 2018 tarihleri arasında Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? Güneş’in Balık Burcunda geçireceği son haftaya başlıyoruz. Bir sonraki hafta, 20 Mart 2018 saat 19:20 civarında İlkbahar ekinoksu yaşayacağız yani Güneş Koç Burcuna geçecek ve Gündüz ile Gece birbirine eşitlenecek. Güneş ışınları Ekvator’a dik açı ile gelmeye başlayacak ve havalar ısınmaya başlayacak. 12 Mart 18 Mart arasında aklınızdan geçirdiğiniz ve imzalamanız gereken sözleşme gerektiren tüm konuları halletmenizi tavsiye ederiz çünkü 23 Mart 2018’de Merkür Retro hareketine başlıyor yani durağan döneme giriyor. İşte merak edilen 12 Mart günlük burç yorumları 2018 Yükselen burç yorumları neler (İş- Para- Sağlık- Aşk) detaylarını haberimizde hazırladık.

YÜKSELEN KOÇ

Sevgili Koçlar, güç ve enerji sizinle. Kendinizi çok daha rahat ve hareket dolu hissederek yeni haftaya başladınız. Bu hafta Jüpiter Retro hareketine başlamış olduğundan özellikle maddi konularda ailenizden beklediğiniz desteği tam olarak alamayabilirsiniz fakat yine beklenmedik para mevzuları ile ilgili şanslı bir dönemdesiniz.

İş hayatınız ile ilgili konuları bir türlü yoluna koyamadığınızı düşündüğünüz için kendinizi baskı altında hissetmeye devam ediyor olabilirsiniz. Önümüzdeki haftalarda eski tanıdıklarınızla ilişkilerinizi de devreye sokarak iş hayatınız ile ilgili açılımlar yapabilirsiniz.

Hafta başında duygularınızı daha zor ifade ederken, hafta sonunda daha net ve açıkça ifade eder hale gelirsiniz. Özellikle hafta sonu ani sinirlenmeler ve duygusal patlamalara dikkat etmenizi tavsiye ederim. İyi Haftalar…

YÜKSELEN BOĞA

Sevgili Boğalar, bu hafta özellikle arkadaşlarınız ile ilgili gelişmeler ön planda. Sizi üzen, yaralayan arkadaşlarınız ile ilgili kendinizi daha iyi hissedeceğiniz bir haftadasınız. Olayları akışına bırakarak çözmeyi seçmek en doğrusu gibi duruyor. Hafta başında şans yanınızda olacak.

Bilinçaltınızdaki korkularınız ve kaygılarınız ile ilgili düşünmek ve strateji geliştirmekten yorulmuş olarak, aklınıza geldiği gibi davranmaya başlayabilirsiniz. Bu noktada özellikle fevri tepkiler vermekten kaçınmanızı tavsiye ederiz.

Yurtdışına gitmek veya istediğiniz bir eğitimi almak ile ilgili konular sizi düşüncelere salıyor, burada bir takım zorluklar yaşayabilirsiniz. İstekleriniz için adım atmak ve hazırlık yapmak için çok doğru bir zamandasınız aslında. Kaygıları bırakıp, harekete geçmenizde fayda var. Haftanın son gününde Mars’ın Oğlak Burcu’na geçişi ile bu konudaki enerjiyi kendinizde bulabilirsiniz. İyi Haftalar…

YÜKSELEN İKİZLER

Sevgili İkizler, bu hafta sizin için temel konu arkadaşlık ilişkileriniz olacak. Sizi üzen, yaralayan arkadaşlarınızla yüzleşmek ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz. Bu noktada özellikle fevri tepkiler vermeye çok açık olacağınızdan, sakin kalabileceğiniz zamanlarda yüzleşmenizi tavsiye ederim.

Miras konuları, vergi ödemeleri veya davalık olduğunuz maddi konular ile ilgili sıkıntılı bir dönemden geçiyorsunuz, sonuçlanana kadar da rahat edemeyecek gibisiniz. Bu hafta sonunda Mars’ın da Oğlak Burcu’na geçişi ile bu konuda harekete geçme isteği ile dolabilirsiniz.

Sağlığınıza dikkat ediniz lütfen Bu yıl bu konuda Jüpiter sizi koruyup, kollayacak fakat geçen hafta başlayan Jüpiter Retro hareketi ile o kadar da şansınız olmayabilir. İyi Haftalar…

YÜKSELEN YENGEÇ

Sevgili Yengeçler, bu hafta önemli konulardan biri evliliğiniz veya eğer varsa iş ortağınız diyebiliriz. Bu konular önümüzdeki 2 yıl boyunca Satürn etkisi altında olacağından, yeniden şekilleneceğini söyleyebiliriz. Hafta başına duygularınız bu konuların üzerinde yoğunlaşmış olarak başlıyorsunuz.

Bu hafta yaşanacak Yeni Ay ile özellikle yurtdışı konularında veya öğrenmek istediğiniz bir konuda olumlu gelişmeler yaşanabilir. Eğer uzun zamandır yurtdışına gitmeyi veya bir konuda eğitim almayı planlıyorsanız, bu hafta karar verip, gerekli işlemlere başlayabilirsiniz.

İş hayatınızda hızlı ve fevri kararlar alabileceğiniz bir haftaya başlıyorsunuz, sakin kalabilmeyi deneyin. İyi Haftalar…

YÜKSELEN ASLAN

Sevgili Aslanlar, 2018’de neredeyse bir çok gökyüzü olayında başrolde siz varsınız. Hep yazıyorum, 2018 hayatınızın kritik yıllarından biri olacak, çok önemli kırılmalar ve kararları bu yıl alacaksınız. 17 Mart 2018 yılında Balık Burcunda yaşanacak Yeni Ay’ın da yükseleni Aslan Burcu. Olumlu gelişmeler sizi bekliyorJ Para konularında olumlu gelişmeler olabilir, kendinizi çok şanslı hissedeceğiniz bir gelişme veya farkındalık yaşayabilirsiniz. İlk başlarda yaşadığınız gelişmeleri Neptün etkisi ile sis perdesi altında hissederken, zaman içerisinde netlik kazanmaya başlarsınız.

Bu hafta aşk hayatınızdaki gelişmeleri mantık süzgecinden daha fazla geçirmeye başlayabilirsiniz. Satürn aşk hayatınızı yapılandırmaya devam edecek, bu konudaki derslerinizi görmeniz önemli.

Sağlığınız ile daha olumlu gelişmeler yaşayacağınız bir haftadasınız fakat bu yıl sağlığınıza her zamankinden daha çok dikkat etmeniz gerekecek. İyi Haftalar…

YÜKSELEN BAŞAK

Sevgili Başaklar, önümüzdeki 2 yıl boyunca Satürn aşk hayatınız ve çocuklarınız(varsa) ile ilgili konularda size dersler vermek için kolları sıvamış durumda. Satürn’den kaçış yok, fakat endişeye kapılmaya da gerek yok çünkü ders Satürn’ün arkası ödüldürJ Biraz sabırlı olmanız gereken ve yaptığınız hataları tekrar tekrar yapmamanız gereken bir dönem. İyi haber şu ki, bu hafta karşıt burcunuz yani evlilik ve ortaklık evinizi yöneten Balık Burcunda bir Yeni Ay yaşanacak. Yeni bir ilişkinin veya ortaklığın müjdecisi olabilirJ Var olan ilişkiniz veya ortaklığınız yeni bir boyut kazanabilir. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan Dolunay ile ortaya çıkan tüm detaylar ve kararlar bu Yeni Ay ile birlikte yeni kararlara bağlanır.

Sizin düzenli gelirleriniz dışındaki para akışlarında beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Beklemediğiniz bir gelir paylaşımı, vergi ödemesi gibi. Bu konularda fevri davranma eğiliminiz olabilir, dikkat.

Arkadaş çevrenizde sizin dışınızda gelişmeler olabilir. İletişim konularındaki yoğunluğunuz biraz olsun nefes aldıracaktır. İyi Haftalar…

YÜKSELEN TERAZİ

Sevgili Teraziler, bu hafta Balık Burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay ile sizin bir dönemdir bilinçaltınızda sakladığınız korku ve endişeleriniz ile ilgili olumlu gelişmeler olacak gibi duruyor. Kaygılarınızdan kurtulmaya başlayabilir, hayata başka bir açıdan bakmaya başlayabilirsiniz. Bir dönemdir sizi uğraştıran sağlık konuları varsa, yeni ve olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Evliyseniz bu hafta çok etraflıca düşünmeden hızlı kararlar ile ilerlemek isteyebilirsiniz. Yuvanız ile ilgili yapılandırmalar devam ediyor, farklı bir döneme başlayabilmek için burada yaptığınız yanlışları yapmamanız önemli.

Harcamalarınıza dikkat edin lütfen, evet bu yıl paranız bereketli fakat Jüpiter Retro hareketine başladı, normalden fazla harcama yapabilirsiniz veya paranızın bereketini hissedemeyebilirsiniz. İyi Haftalar…

YÜKSELEN AKREP

Sevgili Akrepler, bu hafta 17 Mart’ta Balık Burcunda yaşanacak Yeni Ay ile sizin aşk eviniz hareketleniyor. Yeni başlangıçlar veya ilişkinizde yeni dönem başlayacak gibi duruyor. Yaralarınız iyileşecek ve kendinizi iyi hissedeceksiniz. Duygularınızın akışına kapılıp hızlı kararlar alabileceğiniz bir haftadasınız.

Para konuların ile ilgili zorlu bir hafta olabilir. Fakat iyi haber şu ki, gelirlerinizi arttırmak veya düzene sokmak için harekete geçme gücünüz yerinde olacak. Bazen bu konuda karamsarlığa düşseniz de çözümlerin sizde olduğunu yakında anlayacaksınız.

Ekim 2017’den beri Jüpiter sizinle, yani gökyüzünün koruması altındaydınız fakat geçen hafta Jüpiter Retro hareketine başladı. Koruma kalkanınızın enerjisi değişti, daha az veya daha fazla ama bir önceki haftaya göre farklı. Ya dönemine kadar da böyle. Her durumda yanınızda ve Ekim 2018’e kadar da sizinle olacak, şanslı bir yıl. İyi Haftalar…

YÜKSELEN YAY

Sevgili Yaylar, bu hafta 17 Mart’ta Balık Burcunda yaşanacak Yeni Ay ile iletişim konusunda gelişmeler olabilir. Etrafınızdakiler ile daha çok iletişimde kalmanız gereken durumlar oluşabilir veya yeni iletişim kaynakları keşfedebilirsiniz. Hayatın senaryoları her zaman bizim hayal edebileceğimizden daha çok ve farklı… Kardeşleriniz varsa, bu hafta onlar ile ilgili de yeni haberler alabilirsiniz.

Bir süredir kendiniz ve maddi konularınız ile ilgili düşünceler içerisindesiniz. Bir süre daha bu konulardaki kaygı ve zorluklarınız devam edecek olsa da bu hafta Mars’ın burç değiştirmesi ile çözümler konusunda harekete geçebileceksiniz. İyi Haftalar…

YÜKSELEN OĞLAK

Sevgili Oğlaklar, bu hafta 17 Mart’ta Balık Burcunda Yeni Ay yaşanacak. Maddi kaynaklarınız ile ilgili yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Olumlu gelişmeler olacağını düşünmekteyim. Yaralarınıza ilaç gibi gelecek gelişmeler, fakat hızlı karar vermeden, olayları etraflıca değerlendirmenizi tavsiye ederim çünkü Neptün gerçekleri sisler arkasına saklayabilir.

Kedinizle ve hayatınızla uğraştığınız bir süreçtesiniz, bir süre daha da devam edecek bu durum. İyi haber şu ki, Mars’ın sizin burcunuza geçmesi ile hedefleriniz konusunda harekete geçebilme gücünü kendinizde eskiye nazaran daha çok bulacaksanız. İş hayatınızda sizi mutlu edecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. İyi Haftalar…

YÜKSELEN KOVA

Sevgili Kovalar, 2018 Başrolünü sizin de kimselere kaptırmaya niyetiniz yokJ Bu hafta 17 Mart’ta Balık Burcunda yaşanacak Yeni Ay’da da en çok etkilenenlerden biri sizsiniz. Özellikle kendiniz ve maddi konularınız ile ilgili yeni kararlar ve farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Hayata bakış açınız, ilişkilerinizi yaşayış tarzınız ve para kazanma yöntemleriniz ile ilgili yeni gelişmeler olabilir.

Arkadaş çevrenizde sizi üzecek gelişmeler olabilir. Mars’ın Oğlak Burcuna geçişi ile bu gelişmeleri çözüme kavuşturacak hamleler yapabilirsiniz. Fark etmediğiniz duygularınızı fark etme ve yüzleşme zamanı. İyi Haftalar…

YÜKSELEN BALIK

Sevgili Balıklar, Güneş sizin döneminizde devam ederken, bu hafta 17 Mart’ta yine sizin burcunuzda bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay ile birlikte hayatınıza yenilik enerjisi hakim olacak. Kendinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz, iş hayatınızın yönünü değiştirmeye karar verebilirsiniz.

İş hayatınız ile ilgili sizi rahatsız edebilecek gelişmeler olabilir. Tüm bu gelişmeleri çözmek için enerjiniz yerinde olacak.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARINIZ

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya önemli işlerinizde üstleneceğiniz önemli sorumluluklarla başlayacaksınız. Üzerinizde garip bir tembellik olabilir. Yaşayacaklarınızı gözünüzde büyütmeyin.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, dış ortamlarda yapacağınız işlerde herkes sizin gücünüzü konuşabilir. Özel hayatınızdaki huzurunuzu sosyal ortamlarınızdaki insanlarla paylaşabilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kontrol etme isteğiniz öne çıkabilir. Kendinizi duygusal olarak iyi hissedebilirsiniz. Arkadaşlarınızla yapılacak önemli konuşmalarda olaylara tek taraflı bakmamalısınız.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kişisel ilişkilerinizde önemli konular ön plana çıkabilir. Farklı davranmak ve değişik tepkiler vermek isteyeceksiniz. Büyük resmi görmeli ve şanslarınızı iyi değerlendirmelisiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sağlığınızla ilgili konularda önemli değişimler yaşanabilir. Uzun zamandır uğraştığınız bir sorun çözümlenebilir. Duygusal olarak anlık iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanız, aşk hayatınızda veya varsa çocuğunuzla ilgili konularda harekete geçirici konularla başlayabilir. Doğru ve etkili iletişimle, duygusal hayatınızı kuvvetli tutabilirsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızda çok önemli olaylar yaşanacak. Sevdiğiniz insanı vereceğiniz anlık tepkilerle şaşırtabilirsiniz. Bu hafta, iş hayatınızda çok şanslı oluşumlar devreye girecek.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta boyunca özellikle kısa vadeli işlerinizde güzel sonuçlar elde etmeye yatkın olacaksınız. İş alanlarınızda bazı ilişkilerinizi yeniden yapılandırma ihtiyacı ön plana çıkacak.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda yapılması gereken işlerinizi halledeceksiniz. Gelişen olaylar karşısında soğukkanlılığınızı ve enejinizi korumaya çalışın. Duygusal olarak iniş çıkışlarınız olabilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Verdiğiniz kararlarla güçlü bir şekilde yolunuzda ilerleyeceksiniz. Aile ilişkilerinizde bu hafta sıcakkanlı tavırlar geliştirmelisiniz. Sevdiğiniz insana anlayışla yaklaşmalısınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dışarıdan gelecek şanslara ve fırsatlara karşı tepkisiz kalamayacaksınız. Herkes sizin yerinizde olmak istiyor, bu yüzden şikâyet etmek yerine şükretmeye ağırlık vermelisiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi iyi ve güçlü hissediyorsunuz ama hayatınızda bazı belirsizlikleriniz olabilir. Gelecek planlarınız için atacağınız adımlarda sabırsızlık etkisinden uzak durmalısınız.