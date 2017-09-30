12 yıl sonra yakalandı: 'Biz unuttuk siz nasıl unutmadınız'

Orhangaz'nin Gedelek Köyü Açmalar Mevkii'nde 2005 yılında işlenen cinayette, kamyon şoförü Kamil Çal, ormanlık alanda 5 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerde içilen sigara izmaritleri alınarak DNA örnekleri çıkarıldı. Yapılan çalışmalardan sonuç alınamayınca, cinayet faili meçhul olarak kaldı. Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan 12 yıl sonra tekrar dosyayı ele alarak cinayetin işlendiği yerde inceleme yaptı.

POLİS 80 KİŞİNİN İFADESİNİ ALDI

Yaklaşık 8 ay süren çalışmalarda 80 kişi ile görüşen ekipler, öldürülen Kamil Çalın kayınbiraderi Ramazan Kavuşah tarafından bıçaklandığını, ardından ablası Fatma Çalı alarak memleketi Konya’ya gittiklerini belirledi. Konya’ya giden polisler, Fatma Çal ile görüştüklerinde "Artık eşim öldü ben rahat bir hayat yaşıyorum. Tekrar o günleri anımsamak istemiyorum yanıtını alınca, kendisinden şüphelenip soruşturmayı derinleştirdi.

"BİZ UNUTTUK SİZ UNUTMADINIZ"

Konyada kaynakçı Ramazan Kavuşah’ın kan örneklerini aldıran polis ekipleri olay yerinde bulunan uzun 'Samsun' marka sigarası izmaritindeki tükürükle DNA incelemesinin eşleşmesi üzerine Fatma Çal ile birlikte Ramazan Kavuşah’ı gözaltına alıp Bursa’ya getirdi. Sorgulanan Ramazan Kavuşah, iddiaya göre, polislerin "DNA örnekleri yanılmaz. Katil sensin" sözleri üzerine, Biz cinayeti unuttuk siz nasıl unutmadınız dedi. Polis ölen Kamil Çalın bir başka kadınla ilişkisi olduğundan eşi Fatma Çal tarafından kardeşi Ramazan Kavuşah’ı azmettirdiğini belirledi. Mahkemeye çıkartılan şüpheliler tutuklandı.

Cumhuriyet Savcısı cinayetle ilgili soruşturmayı tamamladı. Cinayetin aydınlanmasında en büyük etken olarak katilin kullandığı sigara izmaritindeki tükürük DNA'sı ve tanıkların robot resimlerinin etkili olduğunun belirtildiği iddianamede her iki sanık hakkında 'kasten adam öldürmek' ve 'cinayete azmettirmek' suçlarından suçundan ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle ağır ceza mahkemesine dava açtı.

Yaklaşık 12 yıl sonra aydınlanan cinayetin sanıklarının yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.