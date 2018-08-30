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130 bin lira değerindeki altınları sahtesiyle değiştiren kardeşinden şikayetçi oldu

Meriç'te iki kardeş, muhafaza etmesi için verdikleri 130 bin lira değerindeki altını sahtesiyle değiştirdiği iddiasıyla ablalarından şikayetçi oldu. Bileziğinin eline küçük gelmesinden şüphelenen kadının başvurusu üzerine güvenlik güçlerinin soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.

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Edirne'nin Meriç ilçesinde iki kardeş, muhafaza etmesi için verdikleri yaklaşık 130 bin lira değerindeki altını sahtesiyle değiştirdiği iddiasıyla ablalarından şikayetçi oldu.
 
Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde yaşayan Y.Ç. ve Z.Y. yaklaşık 3 yıl önce ablaları R.Ö'ye muhafaza etmesi için 3 adet zincir, 29 adet reşat altını, 6 adet altın bilezik, 6 adet üçlü burma ve beşibiryerde teslim etti.
 
Kuyumcu gerçeği söyledi
Kurban bayramında ablasına emanet ettiği iddia edilen altınları geri alan Y.Ç, koluna taktığı bileziğin küçük gelmesi nedeniyle şüphelenerek tüm altınları kuyumcuya götürdü. Altınların sahte olduğunu öğrenen iki kardeş, savcılığa giderek ablaları R.Ö'den şikayetçi oldu.
 
Cumhuriyet savcılığının yaptığı incelemede altınların tamamının sahte olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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