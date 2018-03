14 Mart 2018 SMS TIP Bayramı SMS mesajları ve resimli güzel sözler 14 Mart Tıp Bayramı en güzel kutlama mesajları

Tıp Bayramı bugün kutlanıyor. Her yıl 14 Mart'ta kutlanan Tıp Bayramı için kutlama mesajları, cep telefonu için kısa SMS mesajları ve resimli mesajlar haberimizde. Türkiye'de ilk olarak 1919 yılında İstanbul'un işgal altında olduğu dönemde kutlanmaya başlayan ve her yıl 14 Mart tarihinde kutlanan Tıp Bayramı için bu yıl da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. 14 Mart Tıp Bayramı için kutlama mesajları, cep telefonu için kısa SMS mesajları ve resimli mesajlar haberimizde. Bu özel günde bu alanda çalışan sevdiklerinizin Tıp Bayramını kutlamak için ve sosyal medyada paylaşmak için en güzel kutlama mesajları, cep telefonu için kısa SMS mesajları ve resimli mesajlar haberimizde. Her yıl 14 Mart'ta Tıp Bayramı ve Tıp Haftasında çeşitli etkinlikler düzenlenir, anma ve kutlamalar yapılır. İşte Tıp Bayramı mesajları...

14 MART TIP BAYRAMI EN GÜZEL SMS MESAJLARI VE RESİMLİ MESAJLAR

Sağlık, vücutları sağlam olanların başına konmuş bir taçtır. (Hz. Muhammed SAV) tüm sağlık birimlerinin 14 Mart tıp bayramını kutlarım.

Karşılaştığınız türlü güçlüklere rağmen, kutsal mesleğinizin icrasında yurttaşlarımızın sağlık sorunlarının çözümüne yönelik insanüstü gayretiniz bizler için iftihar kaynağıdır. Bu vesileyle size minnet ve şükran duygularımı ifade etmeyi bir görev sayar, 14 Mart Tıp Bayramınızı içten duygularımla kutlarım.

Tüm acil sağlık çalışanlarının ve sağlık personelinin 14 mart Tıp Bayramını içtenlikle kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dilerim.

Sağlıklı toplum olabilme yolunda ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden tam manasıyla yararlanabilmeleri adına var gücüyle çalışan, doktorlarımız başta olmak üzere, tüm sağlık personelimizin 14 Mart Tıp Bayramını kutlarım.

Tıp bayramlarını kutlar, tüm insanlık için sağlık ve huzur dolu bir yaşam temenni ederim.

Tıp mensuplarının Tıp Bayramını en içten duygularımla kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.

Gece-gündüz, kar-çamur, bayram-tatil demeden büyük bir özveriyle insanların sağlıklı ve daha sağlıklı yaşaması için ellerinden gelen her türlü çabayı esirgemeyen, sunan verilen görevleri zamanında ve tam yapan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramlarını kutlarım.

Her şeyin başı sağlıktır. Tıp bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

14 Mart Tıp bayramını kutluyor başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum.

Sağlık hizmetlerinin ülkemizde en üst seviyeye çıkarılması için fedakarca çalışan ve sağlık alanında değerli katkılarda bulunan doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramını kutlarım.

İnsanı yaşatmayı ve insanın acısını azaltmayı, insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen, bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği büyük özveriyle yerine getiren tıp çalışanlarımızın insan yaşamına saygıyı ifade eden 14 Mart Tıp bayramını kutluyor başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum.

Bir nefeslik sıhhatin bile değerinin ölçülemeyeceğinin bilincinde olarak; sağlık sektörü çalışanlarına sevgi ve şükranlarımı sunar, Tıp Bayramlarını kutlar, tüm insanlık için sağlık ve huzur dolu bir yaşam temenni ederim.

TIP VE SAĞLIK SÖZLERİ

"Sağlıklı mümin, hastalıklı müminden daha iyi, daha üstün ve Allah'a daha sevimlidir." Hz. Muhammed (SAV)

"Sağlık, vücutları sağlam olanların başına konmuş bir taçtır." Hz. Muhammed (SAV)

"İki şeyin elden gitmeden değerini takdir etmek zordur; sağlık ve gençlik." Hz. Ali (R.A)

"Beni Türk doktorlarına emanet ediniz." Gazi Mustafa Kemal Atatürk

"Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur." Eflatun

İSTANBUL VALİSİ VASİP ŞAHİN'DEN TIP BAYRAMI MESAJI

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Twitter üzerinden bir kutlama mesajı yayınladı. Vali Şahin, yayınladığı kutlama mesajında, "Doktorlarımız başta olmak üzere halkımıza gece, gündüz fedakarca hizmet eden tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

TIP BAYRAMI NEDEN KUTLANIR? TIP BAYRAMI TARİHÇESİ

14 Mart 1827'de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, "Tıp Bayramı" olarak kutlanmaktadır. İlk kutlama, 1919 yılının 14 Mart'ında işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşmiştir. O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır. 1929-1937 yılları arasında 12 Mayıs günü Tıp Bayramı olarak kutlandı. Bu tarih, Bursa'daki Yıldırım Darüşşifası'nda ilk Türkçe tıp derslerinin başladığı tarih olarak kabul edildiği için Tıp Bayramı yapıldı. Ancak zamanla bu uygulamadan vazgeçildi ve yeniden 14 Mart Tıp Bayramı oldu.

1976'dan beri sadece 14 Mart günü değil, 14 Mart'ı içine alan hafta boyunca kutlama yapılmakta ve bu hafta Tıp Haftası olarak kabul edilmektedir. Dünyada benzer kutlamalar, farklı tarihlerde yapılmaktadır. Örneğin ABD'de ameliyatlarda genel anestezinin ilk defa kullanıldığı 30 Mart 1842 tarihinin yıldönümü; Hindistan'da ünlü doktor Bidhan Chandra Roy'un doğum (ve aynı zamanda ölüm) yıldönümü olan 1 Temmuz günü "Doktorlar Günü" olarak kutlanır.



