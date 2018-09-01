14.Uluslararası Yörük ve Türkmen Festivali yapıldı

Balıkesir'in Ayvatlar Mahallesi, 14.Uluslararası Balıkesir Yörük ve Türkmen Festivaline ev sahipliği yaptı. Mehteran gösterisi ile başlayan etkinlikler Kuran-ı Kerim Tilaveti ve yağmur duası ile devam etti. Programın açılış konuşmasını yapan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Balıkesir bölgesinde yoğun olarak bulunan yörük ve türkmenlerin yaşam biçimlerini, örf ve adetlerini en iyi şekilde tanıtmak için bu etkinliklere devam edeceklerini söyledi.

Avcı, “Bilindiği üzere kültür, bir toplumu diğer toplumlardan farklı kılan, geçmişten beri değişerek devam eden, kendine özgü, sanatı, inançları, örf ve adetleri, anlayış ve davranışları ile onun kimliğini oluşturan yaşayış ve düşünüş tarzıdır. Topluma bir kimlik kazandıran, dayanışma ve birlik duygusu verdiği toplumda, düzeni de sağlayan maddi ve manevi değerlerin bütünüdür. Türk kültürü de Türk milletinin hayat tarzını ifade eder. Tarihi süreç içerisinde farklı medeniyetlerle buluşan Türk kültürü, insanlık tarihinin en zengin kültürlerinden biri haline gelmiştir. Bu değerlerin oluşturulması, toplumca benimsenmesi ve yaşatılması her şeyden önce bir halkın millet olma ve millet olarak yaşama kararlılığına ve azmine dayanır" diye konuştu.

Balıkesir bölgesinde yoğun olarak bulunan Yörük ve Türkmenlerin tarihten gelen ve kendi yaşam şekilleri ile hayatlarına devam etmeye çalıştıklarını belirten Avcı "Bu kültürleri canlandırmak, yaşatmak, tanıtmak, geliştirmek ve en doğru, orijinal hali ile gelecek nesillere aktarmak amacıyla, daha önceleri Yörük Türkmen Dernekleri eliyle organize edilen festivale 2014 yılında Altıeylül Belediye Başkanlığınca sahip çıkılmıştır. Bu yıl Büyükşehir Belediye Başkanlığının da büyük destek ve katkılarıyla festivalimizin 14'üncüsünü düzenlemiş olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Bu duygu ve düşüncelerle festivalimize katılım göstererek bizleri onurlandıran protokol mensuplarına ve vatandaşlarımıza, özellikle kültürel varlıklarımızı tanıtma, yaşatma ve koruma adına her zaman yanımızda, dağ gibi arkamızda olduğunu hissettiğimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız Zekai kafaoğlu'na şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise, "Her sene bu Ayvatlar yaylası Yörük ve Türkmenleri harman olduğu yer oluyor. Her sene Mayıs’ın 2. haftası yapıyorduk bu sene tarih değişti. O yüzden çeşitli sebeplerden dolayı katılım eskisi kadar yoğun değil. Geçmişine sahip çıkamayan devletler geleceğine sahip çıkamaz. Bu yüzden bu etkinlikleri önemsiyoruz. Geleneksel hale gelen etkinliklerin bu yıl 14.sünü gerçekleştiriyoruz. Altıeylül Belediye Başkanıyken de sahip çıktı şimdi de sahip çıkıyoruz ve sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yörükler tarihimizde en dik duran millettir. Ve vatanına bayrağına en sahip çıkan millettir” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Yaren Halk Dansları Topluluğu ve Ayna Halk Dansları Topluluğu gösterilerini sergiledi.

Festivale Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Kerim Özdemir, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul’un yanı sıra Ayvatlar Mahallesinin sakinleri ile değişik şehirlerden gelen Yörük ve Türkmen davetliler katıldı.