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15 gün önce aldığı otomobil park halindeyken alev alarak yandı

Trabzon'da 15 gün önce satın alınan otomobil, park halindeyken alev alarak kullanılamaz hale geldi.

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Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi kavşağında park  halindeki 34 PA 4973 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle bir anda alev  aldı.
 
Otomobilin ön kısmında başlayan yangın kısa sürede tüm aracı kapladı.  Alevlerin artması üzerine yangının çevredeki araçlara sıçrama ihtimali paniğe yol  açtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
 
Yanan otomobilin önünde park halindeki 61 AK 697 plakalı hafif ticari  aracın arka kısmında da hasar meydana geldi.
 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışması  sonucu söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
 
15 GÜNLÜK OTOMOBİL 15 DAKİKADA YANDI
Araç sahibi Hüseyin Morgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelininin  çocuğunu Farabi Hastanesi'ne götürdüğünü, kendisinin de aracını park ettiğini  belirterek, "Dışarıda arabanın arka tarafına yaslanıyordum. Bir vatandaş 20  dakika sonra 'araba yanıyor' diye seslendi. Bir de baktım benim arabanın önü  tutuşmuş. İtfaiye gelene kadar 15 dakika içinde yandı. Ne kadar uğraşsak da  yandı. Şirket arabası daha 15 günlük arabamız." ifadesini kullandı.

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