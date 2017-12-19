Milyonlarca öğrenci, 18 Eylül Pazartesi günü okulların açılmasıyla birlikte okullarına dönmüş ve eğitimlerine başlamıştı. Öğrenciler, Aralık ayının sonlarına doğru yaklaşmamızla birlikte okulların tatile gireceği tarihi araştırmaya başladı. Yarıyıl tatilinin ne zaman olduğunu öğrenmek isteyen milyonlarca öğrenci, internet üzerinde "yarıyıl tatili ne zaman?" ve "okullar ne zaman kapanacak?" aramalarını yapıyor.15 Tatil (Sömestr tatili) ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? Karneler hangi tarihte verilecek? Taktir teşekkür hesaplama nasıl yapılacak? soruların yanıtları merak edilirken MEB 2017 2018 eğitim öğretim yılı takvimini sizler için bu haberimizde derledik. Okullarda yoğun bir dönem geçiren öğrenciler artık 15 tatilin gelmesini ve istirahat etmeyi bekliyorlar. Sömestr tatili ne zaman başlayacak, yarı yıl tatili hangi tarihte sorularını soran öğrenciler ve velilerin merakla beklediği 15 tatil tarihi ve Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimi ile ilgili tüm detayları bu haberimiz üzerinden inceleyebilirsiniz. İşte okulların kapanacağı 15 tatil tarihi ve okul taktik teşekkür hesaplama ile ilgili detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2017 – 2018 eğitim öğretim yılı takvimi yayınlandı. 15 tatil ne zaman başlayacak sorusunun cevabı MEB çalışma takviminde yer alıyor. Okuldan, sınavlardan, derslerden sıkılan öğrenciler 15 tatil ne zaman başlayacak sorusunun cevabını haberimizin devamından bulabilirler.



15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takviminde yer alan tarihlere göre 15 tatil yani ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 – 2 Şubat 2018 tarihleri arasında olacak. Sömestr tatili yani ikinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak.

SÖMESTR TATİLİ UZAYACAK MI?



MEB henüz resmi bir açıklama yapmasa da 15 tatilin uzaması ve 30 gün olmayacağı tahmin ediliyor. Sosyal medya paylaşımları sebebiyle ortaya çıkan okulların daha fazla ara tatil yapacağına ilişkin haberlerin ise asılsız çıktığı öğrenildi.



TAKDİR TEŞEKKÜR NASIL HESAPLANIR?



Takdir teşekkür hesaplama işlemlerini yapacak olan öğrencilerin ilk olarak tüm ders notlarının kesinleşen notlarını toplaması ve çıkan toplam ders sayısına bölmesi gerekmektedir. Sonuç 0 ile 100 arasında değişen bir rakam olacaktır. Çıkan sonucun 85 ve üzerinde olması halinde öğrenciler karneleri ile birlikte de takdir almaya hak kazanacaktır. Fakat 85'ten düşük fakat 80'den büyük olan notlar için ise teşekkür belgesi verilecektir. Yapılacak olan hesaplamalar sonrasında belirtilen aralıklara göre takdir ya da teşekkür alınıp alınmayacağı kolayca öğrenilebilir. E okul tarafından sunulan kolaylıklardan birisi olan takdir teşekkür hesaplama işlemleri sayesinde öğrenci eğitim dönemlerinde en çok merak ettikleri soruların yanıtını da bulabilmektedir.







Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulların açılmasından önce yayınladığı çalışma takviminde ise bu bilgi yer alıyor. Buna göre, okullar 19 Ocak 2018 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıylNE ZSa birlikte kapanacak ve yurt genelinde milyonlarca öğrenci 15 günlük yarıyıl tatiline başlayacak.



Yarıyıl tatili, 2 Şubat 2018 günü resmen sona erecek ve 5 Şubat 2018 Pazartesi günü ders zili yeniden çalacak. 5 Şubat günü okullarına geri dönen öğrenciler, yaklaşık 4 ay sürecek olan ikinci kanaat döneminde derslerine katılacak ve sınavlarını geçmek için çalışacak.



4 aylık ikinci kanaat döneminin ardından da 8 Haziran 2018 Cuma günü karneler dağıtılacak ve öğrenciler 3 aylık yaz tatiline başlayacak. 3 aylık yaz tatilinin ardından ise 2018-2019 eğitim öğretim yılı 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak.



2018 TATİL TARİHLERİ



– 1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi günü) resmi tatil



– 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)



– 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil



– 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)



– 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil







– 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil



– 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)



– 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)



– 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)



– 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil



– 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil



– 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil



– 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil



– 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil



– 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil



– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü) resmi tatil