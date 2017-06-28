15 Temmuz resmi tatil mi hangi gün 2017 resmi açıklama yapıldı

15 Temmuzun resmi tatil mi sorusunun cevabı netliğe kavuştu. FETÖ’nün hain darbe girişiminin üstünden bir yıl geçmesine çok az bir zaman kaldı. FETÖ 15 Temmuz 2016’da bir darbe yapmak istemişti. Bu girişim Hükümetin, halkın ve kolluk kuvvetlerinin cesareti ve dirayeti ile geri püskürtüldü. Adeta bir destan yazıldı. Halk günlerce sokaklarda nöbet tuttu. Meydanlar hiç boş kalmadı, daha da doldu taştı. Vatanını korumak isteyen yüzlerce kişi şehit oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29. Muhtarlar Toplantısı'nda 15 Temmuz’da şehit olanların sayısının 246 olduğunu açıkladı. Erdoğan, Eylül ayında Milli Güven Kurulu toplantısında bu tarihin 'Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü' olması isteğinin hükümete tavsiye edildiğinin ve bunun kabul edildiğinin haberini verdi. Peki 15 Temmuz resmi tatil mi hangi güne denk geliyor?

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ HANGİ GÜN?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Muhtarlar Toplantısı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhtarlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının son bölümünü şu sözlerle tamamladı. 15 Temmuz artık 'Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü' olarak dün Milli Güvenlik Kurulu toplantımızda hükümete tavsiye edilmiştir ve her 15 Temmuz artık şehitlerimizi, gazilerimizi anma günü olarak, o gün tatil edilecektir. 15 Temmuz 2017 yılında Cumartesi gününe denk geliyor.

2017 RESMİ TATİL GÜNLERİ

• Yilbasi: Pazar, 1 Ocak, 2017.

• Ulusal egemenlik ve çoçuk bayramı: Pazar, 23 Nisan, 2017.

• Emek ve dayanışma günü: Pazartesi, 1 Mayıs, 2017.

• Atatürkü anma gençlik ve spor bayramı: Cuma, 19 Mayıs, 2017.

• Ramazan Bayramı Arifesi: 1/2 Gün – Cumartesi, 24 Haziran, 2017.

• Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar, 25 Haziran, 2017.

• Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi, 26 Haziran, 2017.

• Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı, 27 Haziran, 2017.

• Zafer Bayramı – 1 Gün: Çarşamba, 30 Ağustos, 2017.

• Kurban Bayramı Arifesi: 1/2 Gün – Perşembe, 31 Ağustos, 2017.

• Kurban Bayramı – 1. Gün: Cuma, 1 Eylül, 2017.

• Kurban Bayramı – 2. Gün: Cumartesi, 2 Eylül, 2017.

• Kurban Bayramı – 3. Gün: Pazar, 3 Eylül, 2017.

• Kurban Bayramı – 4. Gün: Pazartesi, 4 Eylül, 2017.

• Cumhuriyet Bayramı: 1,5 Gün – Cumartesi, 28 Ekim, 2017 – Pazar, 29 Ekim, 2017.

MEB MÜFREDATINDA 15 TEMMUZ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, milli günler ve bayramlar başlığı altında hayat bilgisi derslerinde birinci sınıftan itibaren işlenecek. Birinci sınıf düzeyinden itibaren "etkin vatandaşlık" konu başlığında, kazanımların ele alınması sırasında demokratik tutumu benimseme ve eşitlik gibi değerler ile eleştirel düşünme, Türkçe'yi doğru, güzel ve etkili kullanma gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi hedeflendi.

Öğrenciler, bu derslerde demokrasinin temel ilkeleri açısından farklı yönetim biçimlerini karşılaştıracak ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi kavrayacaklar. Kuvvetler ayrılığı ilkesi ile yasama, yürütme ve yargı gücünün her birinin kendine has yetki ve sorumlulukları konusunda bilgilendirilecek öğrenciler, yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları değerlendirecekler. Ayrıca, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, medya ve bireyler konuları öğrencilere anlatılacak.

Taslakta, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" ile ilgili konular, altıncı sınıf sosyal bilgiler dersinde ayrı bir ünite olarak yer alırken, ilgili tüm derslerde de "değerler eğitimi" kapsamında yer alacak.

Toplumsal hayatta demokrasinin önemi, örnek olaylardan yola çıkarak tartışılacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü konunun işlenmesi sırasında ele alınacak.