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1,5 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

Annesiyle birlikte uyuyan 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Eşini birkaç ay önce kalp krizi sonucu kaybeden genç kadın, hastane bahçesinde sinir krizi geçirip gözyaşı döktü.

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Mersin'in Erdemli ilçesinde annesiyle birlikte uyuyan 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.  
 
Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı İlemin Mahallesi'nde meydana geldi. Anne Tuğba Yamşak iddiaya göre, Sabah kalktığında aynı yatakta uyuduğu 1,5 yaşındaki oğlu Ekrem Yamşak'ın hareketsiz olduğunu fark etti. Anne durumundan şüphelendiği çocuğunu komşularının yardımıyla Hastaneye getirdi. Müdahalede bulunan sağlık ekibi küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. 1,5 yaşındaki çocuğunun öldüğünü öğrenen anne ise hastane bahçesinde sinir krizi geçirip gözyaşlarına boğuldu.
 
Tuğba Yamşak'ın eşi Ömer Yamşak'ı da birkaç ay önce kalp krizi sonucu kaybettiği öğrenildi.
 
Çocuğun nefessiz kalıp boğulmuş olabileceği üzerinde durulurken, ölümü şüpheli bulan savcılık ise olayla ilgili soruşturma başlattı.
 
Otopsi için çocuğun cesedi Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 

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