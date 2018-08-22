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16 yaşındaki çocuğu darp ederek, cep telefonunu alan 2 kişi adliyeye sevk edildi

Mersin'de 16 yaşındaki çocuğu darp ederek, bıçak zoruyla cep telefonunu aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi. Cep telefonu şahısların üzerinden çıkarken, emniyet çıkışında zanlılardan birinin 'Bizi televizyona mı atacaksınız' demesi dikkat çekti.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, olay, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nde bulunan sağlık ocağının arkasında meydana geldi. Arife günü bölgeden geçen Suriye uyruklu 16 yaşındaki A.N.'nin önünü 2 kişi kesti. İHA'nın haberine göre, çocuğu önce darp eden ardından ise bıçak zoruyla cep telefonunu alan şahıslar, bölgeden uzaklaştı. Mağdurun şikayeti üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, 24 saat geçmeden M.B. ile M.T.'yi gözaltına aldı. Şahısların üzerinde yapılan aramada mağdura ait cep telefonu da ele geçirildi.
 
Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışında basın mensuplarının sorularına yanıt vermeyen şahıslardan birinin "Bizi televizyona mı atacaksınız?" demesi dikkat çekti.

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