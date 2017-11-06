16 yaşındaki çocuğu öldürdü, 'çay ısmarlayacaktım' dedi!
Kayseri'de geçen cumartesi çıkan kavgada, 16 yaşındaki lise öğrencisi Ersin Taşdemir’i bıçaklayarak öldüren 18 yaşındaki Taha Ş., tutuklandı. Taha Ş., çay ısmarlamak istediği Taşdemir’in kendisine küfürle karşılık verdiği savundu.
Geçen cumartesi Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi katlı otoparkında meydana gelen olayda, Taha Ş. ile Ersin Taşdemir arasında tartışma çıktı
Tartışma önce küfürleşmeye sonrada kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında Taha Ş., Taşdemir’i karnından bıçaklayarak öldürdü.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Taha Ş., sorgusunda, çay ısmarlamak istediği Taşdemir’in kendisine küfürle karşılık vermesiyle kavganın başladığını ve cinayeti işlediğini savundu.
16 yaşındaki çocuğu öldürdü, çay ısmarlayacaktım dediSorgusunun ardından adliyeye gönderilen Taha Ş., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde tutuklanarak cezaevine konuldu.
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