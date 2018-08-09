160 bin TL'lik otomobilin sahibi oldu

Bandırma'da bulunan bir alışveriş merkezi düzenlediği bir kampanya ile 250 TL ve üzerinde alışveriş yapan müşterilerine bilet vererek çekiliş hakkı tanıdı. Aralarında notebook bilgisayarlar, cep telefonları gibi değerli hediyelerin bulunduğu çekilişte, büyük ikramiye olan piyasa değeri 160 bin TL'lik son model bir otomobil inşaat işçisine çıktı.

Bandırma'da uzun yıllardır ikamet eden ve inşaatlarda fayans işçiliği yapan Mehmet Salih Baran (40) eşi Işık Baran ile birlikte kampanyayı düzenleyen alışveriş merkezinden alışveriş yaparak çekilişe katılma hakkı kazandı. 47 bin kişinin katıldığı kampanyanın sonunda alışveriş merkezi tarafından düzenlenen organizasyonla noter huzurunda hediyeler sahiplerini buldu. Kampanyanın büyük ödülü olan son model otomobile sıra geldiğinde ise çekilişten talihli inşaat işçisinin adı çıktı. Çekiliş törenine eşi ile birlikte katılan talihli Mehmet Salih Baran ise kazandığı ödül karşısında hem sevinçli hem de üzüntülü anlar yaşadı. Yıllardır inşaatlarda çalışarak ailesini geçindirmeye çalışan talihli inşaat işçisi Salih Baran, büyük ikramiyeyi kazandığı için sevindiğini ancak kirada oturduğu ve ev sahibi olmadığı için de son model otomobili satıp ev alacağı için de biraz üzgün olduğunu söyledi.

ARABAYA DOKUNDUM VE ‘BENİM OLACAK’ DEDİM

Yaşadığı sürpriz hediye şokunun ardından İHA'ya konuşan talihli inşaat işçisi Salih Baran, "Evimin ihtiyacı olan bir çamaşır makinesi almak için kampanyayı düzenleyen alışveriş merkezine geldim. Alışverişimin karşılığında kampanyaya dahil oldum ve çekiliş hakkı kazandım. Sonucunda da otomobili kazandım. Kısmetse bu otomobili satıp kendimize bir ev alacağız. Çünkü kirada oturuyoruz. Bandırma'da inşaat işleri ile uğraşıyorum. Böyle bir şeyi beklemiyordum ama herkesin tabi gönlünden böyle birşey geçer. Hayallerimin ötesinde bir duygu ve sevinç bu. Alışveriş yaparken bu arabaya dokundum ve benim olacak bana çıkacak dedim " diye konuştu.

Talihli inşaat işçisinin eşi Işık Baran ise, "Beklemiyordum ben. Eşimle birlikte gelip alışveriş yapmıştım. Bize çıkmaz diye bekliyordum ama çıktı. Çok mutluyum" dedi.

Daha sonra alışveriş merkezinin sahiplerinden Emin Turgut, talihli aileye araçlarının anahtarlarını teslim etti.