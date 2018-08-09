17 yaşındaki genç Berdan Barajı'nda boğuldu
Mersin’in Tarsus ilçesinde 17 yaşındaki genç Berdan Barajı'nda boğuldu.
- İHA
Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte Tarsus Berdan Barajı mesire alanına giden Mert Çakuş (17), hayvanat bahçesinin bulunduğu bölgede suya girdi. Suya girdikten bir süre sonra, aşırı yosun bulunan suda batıp çıkmaya başlayan Mert Çakuş gözden kayboldu.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine arama kurtarma, 112 Acil ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 45 dakikalık aramanın ardından talihsiz gencin cansız bedeni sudan çıkartıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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