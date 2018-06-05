17 yıl önce evet deyip sadece 3 ay evli kalan adam eski eşine hala nafaka ödüyor

Mustafa Kaplan boşandıktan sonra ikinci kez evlendi. İki de çocuğu oldu. Yüzde 64 görme engelli olduğu için malulen emekli ve bin 100 lira maaş alıyor. Onun da 350 lirasını her ay eski eşine nafaka olarak ödüyor.

Nafakadan kurtulmak için mahkemeye başvurdu ancak, bir sonuç alamadı. Eski eşi evlenmez yada bir işe girmezse Mustafa Kaplan, bu parayı ölene kadar ödemek zorunda kalacak.

(Kanal d)